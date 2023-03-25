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Hollanda’da çocukların kavgası dehşete dönüştü: Türk aileye bombalı saldırı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.03.2023
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Hollanda’da çocukların kavgası dehşete dönüştü: Türk aileye bombalı saldırı

Hollanda’da yaşayan üç çocuklu Mercan ailesinin evine bombalı saldırı düzenlendi. Bir yıldır tehdit aldıklarını söyleyen aile, polisin duyarsızlığından yakındı. İşte dehşete düşüren olayın detayları...

Hollanda'nın Zwolle kentinde yaşayan 40 yaşındaki Özgür Mercan, çarşamba akşamı, 16, 12 ve 9 yaşlarında üç çocuğuyla, sahur vaktinde kalkabilmek için erken yatmıştı. Aile, gece yarısı büyük patlama sesiyle uyandı. Dairelerinin ana giriş kapısı, patlamanın tesiriyle parçalanmış, giriş bölümünde ciddi hasar oluşmuştu. Olay yerine polisler geldi ancak saldırganlarla ilgili hiç bir iz elde edilemedi.

"TEHDİTLERİ BİLDİRMİŞTİK"

Sabah'ın haberine göre, oğlunun bir yıl önce okulda ülkenin önde gelen güvenlik şirketi sahibinin oğlu ile kavga ettiğini söyleyen Özgür Mercan, "Kavga sonrası okulda iki taraf aile bir araya geldik, konuştuk. Mesele kapandı sandık, ama öyle olmadı. O günden sonra tehditler aldık, evimizin önüne gamalı haç çizildi. Defalarca polise durumu aktardık ancak çözüm gelmedi. Son saldırı bizi korkuttu" dedi.

POLİS DİKKATE ALMADI

Defalarca ölüm tehditleri aldıklarını, ev ve işyerine Nazi simgeleri bırakıldığını aktaran Özgür Mercan, "Yaşadıklarımızı, polise bildirdik, yerel yönetimden yardım talebinde bulunduk. Görünen o ki şikayetlerimiz ciddiye alınmamış. Şimdi de evimizi bombaladılar. Şüphemiz güvenlik şirketi sahibi aileden yana olmasına rağmen onlara dokunmuyorlar" diye konuştu.

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