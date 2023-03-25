Hollanda’da çocukların kavgası dehşete dönüştü: Türk aileye bombalı saldırı

"TEHDİTLERİ BİLDİRMİŞTİK"

Sabah'ın haberine göre, oğlunun bir yıl önce okulda ülkenin önde gelen güvenlik şirketi sahibinin oğlu ile kavga ettiğini söyleyen Özgür Mercan, "Kavga sonrası okulda iki taraf aile bir araya geldik, konuştuk. Mesele kapandı sandık, ama öyle olmadı. O günden sonra tehditler aldık, evimizin önüne gamalı haç çizildi. Defalarca polise durumu aktardık ancak çözüm gelmedi. Son saldırı bizi korkuttu" dedi.

POLİS DİKKATE ALMADI

Defalarca ölüm tehditleri aldıklarını, ev ve işyerine Nazi simgeleri bırakıldığını aktaran Özgür Mercan, "Yaşadıklarımızı, polise bildirdik, yerel yönetimden yardım talebinde bulunduk. Görünen o ki şikayetlerimiz ciddiye alınmamış. Şimdi de evimizi bombaladılar. Şüphemiz güvenlik şirketi sahibi aileden yana olmasına rağmen onlara dokunmuyorlar" diye konuştu.