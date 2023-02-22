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ABD Başkanı Joe Biden uçağa binerken merdivende düştü! Donald Trump'ın oğlu dalga geçti: Bir kat merdiven çıkmaktan aciz...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.02.2023 Güncelleme Tarihi: 22.02.2023
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ABD Başkanı Joe Biden uçağa binerken merdivende düştü! Donald Trump’ın oğlu dalga geçti: Bir kat merdiven çıkmaktan aciz...

ABD Başkan Joe Biden Polonya'nın Varşova kentine yaptığı ziyaretlerin ardından dönüş için uçağının merdivenlerini çıkarken düştü. Tökezlemesinin ardından kendisini toplayan Biden adımlarına devam ederek uçağına girmeyi başardı. Donald Trump'ın oğlu sosyal medya hesabından o anları paylaşırken "Eyvah yine yaptı. Başkanımız bir kat merdiven çıkmaktan aciz görünüyor." ifadelerini kullandı. Diğer yandan dün ABD'li siyasileri taşıyan uçaktan bir kişinin merdivenlerden aşağıya yuvarlandığı anların yer aldığı bir video ABD'de gündem olurken bu kişinin Biden olduğu iddia edildi. Biden'ın bugün alnındaki morluk da dikkat çekerken Beyaz Saray merdivenlerden yuvarlanan kişinin Biden olmadığını paylaştı. İşte detaylar...

ABD Başkanı Joe Biden Rusya -Ukrayna savaşı nedeniyle Polonya'nın Varşova kentine yaptığı ziyaretin ardından uçağına binerken tökezledi.

SON ANDA TOPLADI

Merdivenlerden yuvarlanmaktan son anda kurtulan ABD Başkanı Joe Biden sonrasında adımlarını toplayarak uçağına doğru merdivenleri çıkmaya devam etti.

"EYVAH YİNE YAPTI"

O anlar dünya basınında geniş yankı bulurken Donald Trump'ın oğlu sosyal medya üzerinden Biden'ın tökezlemesiyle dalga geçti.

Trump'ın oğlu yaptığı paylaşımda Biden'ın tökezlemesine ilişkin yaptığı paylaşımda "Eyvah yine yaptı. Başkanımız bir kat merdiven çıkmaktan aciz görünüyor. Bizi 3.Dünya Savaşı'na sürüklüyor." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan dün yayınlanan bir başka görüntüde Joe Biden olduğu iddia edilen bir kişinin uçağın merdivenlerinden aşağıya yuvarlandığı iddia edilmiş ve olay Twitter'da geniş yankı bulmuştu.

Ayrıca Joe Biden'ın dün çekilen fotoğraflarda alın kısmında bir sorun gözükmezken bugünkü karelerinde alnındaki morluk dikkatlerden kaçmamıştı.

DÜN

BUGÜN

BEYAZ SARAY YALANLADI

Diğer yandan Beyaz Saray tarafından ABD medyasına yapılan açıklamada merdivenlerden aşağı yuvarlanan kişinin Joe Biden olmadığı belirtildi.

DAHA ÖNCE DE YOLUNU ŞAŞIRDI

ABD Başkanı Joe Biden, son zamanlarda katıldığı basın toplantıları sırasında sergilediği hareketlerle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

79 yaşındaki Biden, Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı'nda (FEMA) yaptığı konuşma sonrasında kürsüden inerken yine yolu şaşırdı. FEMA'daki konuşmasından sonra teşekkür ederek kürsüden ayrılan Başkan Biden'ın yanlış yere doğru yürüdüğü ve yanında duran yetkililerin Biden'a "Sayın Başkan" diye seslenerek yönlendirmeye çalıştığı görüldü.

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ÖLEN SENATÖRE SESLENDİ

Biden Beyaz Saray'da açlık, beslenme ve sağlık konulu konferansın açılış konuşmasında ise yeni bir gafa imza atmıştı. Biden, konuşmasında geçtiğimiz ağustos ayında hayatını kaybeden Indiana Kongre Üyesi Jackie Walorski'ye seslenerek, "Jackie, burada mısın? Jackie nerede? Burada olacaktı" ifadelerini kullanmıştı.

BİSİKLETTEN DÜŞTÜ

ABD'nin gafları ile meşhur başkanı Joe Biden bu sefer de geçirdiği ufak bir kaza ile sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Evliliklerinin 45. yılını kutlamak için ABD'nin Delaware eyaletinde yer alan Rehoboth Plajı'ndaki evine giden ABD Başkanı, evinin yakınlarındaki alanda bisiklete bindi.

BIDEN TAKLA ATTI YERE YUVARLANDI

Etrafı güvenlik görevlileri ile sarılı olan Biden kendini takip eden gazetecilere el salladı ve 'Günaydın' diyerek onları selamladı. Ancak tam da o sırada sırada bilinmeyen bir nedenle takla attı ve yere yuvarlandı.

Biden yine şaşırdı! İşte o anlar... BİDEN YİNE ŞAŞIRDI! İŞTE O ANLAR...

Joe Biden yine bildiğiniz gibi! JOE BİDEN YİNE BİLDİĞİNİZ GİBİ!

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