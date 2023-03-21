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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Rus bombardıman uçaklarından 7 saatlik uçuş! Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı

Son dakika: Rus bombardıman uçaklarından 7 saatlik uçuş! Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.03.2023
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Son dakika: Rus bombardıman uçaklarından 7 saatlik uçuş! Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı

Son dakika haberleri... Rusya Savunma Bakanlığı, iki Tu-95ms tipi stratejik bombardıman ve füze taşıyıcı uçağın Japon Denizi’nde 7 saatlik rutin uçuş gerçekleştirdiğini duyurdu.

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