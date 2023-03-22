Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Asansörde doğum yaptı
Son dakika haberleri... Brezilya'da doğum sanıcısı gelen genç kadın, hastaneye gitmek için bindiği evinin asansöründe doğum gerçekleştirdi. Eşi ve yakınından yardım alan kadın doğumu ayakta yaptı.
Brezilya'da ismi verilmeyen genç bir kadın, doğum sanıcısı tutunca eşi ve aileden biriyle hastaneye gitmek için evden çıktı.
ASANSÖRE BİNER BİNMEZ DOĞUM YAPTI
Aşırı derecede sanıcısı olan genç kadın asansöre biner binmez doğum gerçekleşmeye başladı.
Eşi ve yakınından yardım alan genç kadın daha asansörden inmeden bebeğini doğurdu. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
AYAKTA DOĞUM YAPMASI ŞAŞIRTTI
Görüntüde genç annenin bebeğini ayakta doğurması ise şaşkınlık yarattı. Doğumdan sonra bebeği bir beze saran anne ve yakınları hastanenin yolunu tuttu.
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