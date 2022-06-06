Pasifik Okyanusu'nda yalnız başına doğum yaptı! Dünya bu olayı konuşuyor
Dünya basını bu olayı konuşuyor! Okyanusta yalnız başına doğum yapan kadın, büyük ses getirdi. Son zamanlarda doğum hikayesiyle gündeme gelen Josy Peukert, Pasfik Okyanusu’nunda bebeğini doğurduğu sırada kendisini kayda aldı. Sosyal medya hesabından o anları paylaşan Peukert, “Tek bir doktor randevusu bile almadım” notunu düştü.
200.000'den fazla görüntüleme alan video, Josy'e büyük destekçilerin ve eleştirileri aynı anda almasını sağladı. Video, şubat ayında yayınlanmış olmasına rağmen, sosyal medyada yayılmasıyla birlikte giderek daha görünür hale geldi.
27 yaşındaki kadının alışılmadık "suda doğum hikayesi" hem "güçlendirici" hem de "tehdit eden" bir deneyim olarak değerlendirildi. Peukert, Nikaragua'nın Plaja Majagual adlı kumsalında yaptığı doğum için "koşulların en doğru anı sağladığını, bu yüzden de doğumu böyle yaptığını" söyledi.
"SERBEST DOĞUM ADI VERİLEN BİR YÖNTEM"
"Serbest doğum" adı verilen bu süreçten ilham aldığını söyleyen Peukert, aslında hiçbir yardım olmadan doğum almayı hedefliyordu. Bunu yapmasının sebebini ise kadın vücudunun geleneksel tıbbi müdahale olmadan kendi başına neler yapabileceğini görmek istemesi olarak açıklıyor.
Almanya'dan Nikaragua'ya yaşanan Peukert, okyanusta doğum yapmak istediğini fark ettiğini ve haftalarca okyanus kıyısında gelgitleri izlediğini ve doğum yapma esnasında kumsalın onun için güvenli olacağını düşündüğünü anlattı.
27 Şubat'ta doğum sancıları başladığı sırada eşiyle birlikte kumsala gitti ve bunun için birlikte hazırlandılar. Denizin bu doğumu yapmasını kolaylaştırdığını söyleyen genç kadın, yayınladığı 50 saniyelik videoda kasılmalar esnasında nasıl dalgaların arasında bulunduğunu gösterdi.
"DALGALARIN PÜRÜZSÜZ AKIŞI DOĞUMU KOLAYLAŞTIRDI"
Peukert, denizde yaşadığı bu doğum deneyimini anlatırken, dalgaların kasılmalarla aynı ritme sahip olduğunu, bu dalgaların oluşturduğu "pürüzsüz ritmin" kendisini iyi hissettirdiğini anlattı. Ayrıca altındaki yumuşak kumun ise kendisine cennet ve dünya arasında bir yer olduğunu hissettirdiğini belirtiyor.
Hayatına yeni bir bebeğin gelmesi için hiçbir endişesi olmadığını söylerken bunun denizde gerçekleşmesi konusunda da hiçbir korkusu olmadığını anlattı.
Bodhi Amor Ocean Cornelius adlı oğlu doğduktan sonra, mutlu çift bebekleriyle birlikte eve gittiler. Peukert, yaşamın "başladığı" yer olan suda doğum yapmanın bir sembolizm taşıdığını belirtiyor. Bunu seçmesinin sebebinin ise hastanede yaşadığı travmatik deneyimlerden kaçmak ile ilişkili olarak anlatıyor.
"HİÇBİR DOKTOR RANDEVUSU ALMADIM"
Yedi çocuğu olan Peukert, ilk doğumunda bir klinikte travmatik bir deneyim yaşadığını fakat ikinci ve üçüncü doğumlarını evde gerçekleştiğini anlattı. Hatta bir ebenin bile kendisi için fazla olduğunu söyleyen genç kadın, bu doğumundan hiçbir doktor randevusu almadığını, hatta hiçbir taramaya bile giymediğini söyledi.
Bebeğin doğumu için hiçbir tarih bile bilmediklerini söyleyen çift, yalnızca kendiliğinden gelme anına güvendiklerini anlattı. Ayrıca doğumdan sonra yaşadığı deneyimleri de anlatan genç anne, Bodhi'yi "sakin ve memnun bir bebek" olduğunu, bunun tuzlu suda yaptığı doğumla ilgili olduğunu iddia ediyor.
Alışılmadık bu doğum yöntemi ise birçok kişi tarafından övülürken birçok kişinin de eleştirilerine maruz kalmasına neden oldu. Annenin ve bebeğin çok şanslı olduğunu, saf doğadan yardım aldıklarını ve tuzlu suyun iyileşmelerine yardımcı olabileceğine dair yorumlar aldılar.
TEPKİ ÇEKTİ
Aynı zamanda takipçiler arasında bu doğum yönteminin güvenlikten ne kadar yoksun olduğunu dile getirenler de oldukça fazlaydı. Denizde çok fazla bakteri olduğunu, sıcak bir rahimden soğuk bir okyanus suyuna geçişin bebek için tehlikeli olduğunu belirten birçok tepki aldı.
Tüm bu tepkilere rağmen, Peukert, tüm eleştirileri reddetti ve öğle güneşinde yaklaşık 35 derecede doğum yaptığını, bu nedenle üşütmesinden veya denizdeki su kaynaklı enfeksiyonlardan hiç endişe etmediklerini açıkladı. Bebeğinin tamamen sağlıklı olduğunu anlatan genç anne, daha güvenli olduğundan emin olmak için tüm araştırmaları yaptığını da anlattı.
Uzmanlar ise bu konuda verdiği fikirlerle birlikte suda doğumun güvenliğini belirlemek için yeterli bilgi olmadığını belirtiyor. Ayrıca doğum öncesini araştıran uzmanlar, böyle bir doğumun hem annenin hem de çocuğun hayatını tehlikeye atacağı konusunda hemfikir. Ebe veya doktor olmadan doğum yapılmamasını ise şiddetle vurguluyorlar.
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