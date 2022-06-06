Pasifik Okyanusu’nda yalnız başına doğum yaptı! Dünya bu olayı konuşuyor

"HİÇBİR DOKTOR RANDEVUSU ALMADIM"

Yedi çocuğu olan Peukert, ilk doğumunda bir klinikte travmatik bir deneyim yaşadığını fakat ikinci ve üçüncü doğumlarını evde gerçekleştiğini anlattı. Hatta bir ebenin bile kendisi için fazla olduğunu söyleyen genç kadın, bu doğumundan hiçbir doktor randevusu almadığını, hatta hiçbir taramaya bile giymediğini söyledi.

Bebeğin doğumu için hiçbir tarih bile bilmediklerini söyleyen çift, yalnızca kendiliğinden gelme anına güvendiklerini anlattı. Ayrıca doğumdan sonra yaşadığı deneyimleri de anlatan genç anne, Bodhi'yi "sakin ve memnun bir bebek" olduğunu, bunun tuzlu suda yaptığı doğumla ilgili olduğunu iddia ediyor.

Alışılmadık bu doğum yöntemi ise birçok kişi tarafından övülürken birçok kişinin de eleştirilerine maruz kalmasına neden oldu. Annenin ve bebeğin çok şanslı olduğunu, saf doğadan yardım aldıklarını ve tuzlu suyun iyileşmelerine yardımcı olabileceğine dair yorumlar aldılar.

TEPKİ ÇEKTİ

Aynı zamanda takipçiler arasında bu doğum yönteminin güvenlikten ne kadar yoksun olduğunu dile getirenler de oldukça fazlaydı. Denizde çok fazla bakteri olduğunu, sıcak bir rahimden soğuk bir okyanus suyuna geçişin bebek için tehlikeli olduğunu belirten birçok tepki aldı.

Tüm bu tepkilere rağmen, Peukert, tüm eleştirileri reddetti ve öğle güneşinde yaklaşık 35 derecede doğum yaptığını, bu nedenle üşütmesinden veya denizdeki su kaynaklı enfeksiyonlardan hiç endişe etmediklerini açıkladı. Bebeğinin tamamen sağlıklı olduğunu anlatan genç anne, daha güvenli olduğundan emin olmak için tüm araştırmaları yaptığını da anlattı.

Uzmanlar ise bu konuda verdiği fikirlerle birlikte suda doğumun güvenliğini belirlemek için yeterli bilgi olmadığını belirtiyor. Ayrıca doğum öncesini araştıran uzmanlar, böyle bir doğumun hem annenin hem de çocuğun hayatını tehlikeye atacağı konusunda hemfikir. Ebe veya doktor olmadan doğum yapılmamasını ise şiddetle vurguluyorlar.