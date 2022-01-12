Otobüste doğum yaptı! Dakikalarca alkışlandı
YAŞAM İHA
Son dakika dünya haberleri... Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde bir kadın otobüste doğum yaptı. Bu anlara tanık olanlar ise, doğumu dakikalarca alkışladı.
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde hamile bir kadın otobüse binmesinden kısa bir süre sonra ağrı çekmeye başladı. Otobüste bulunanlar sürücüden hastaneye gitmesini istese de doğum hastaneye yetişemeden otobüste gerçekleşti.
Kadına doğumda yardımcı olan diğer yolcular, sorunsuz gerçekleşen doğumu dakikalarca alkışladı.
Doğum sırasında otobüse yetişen sağlık görevlisinin bebeği kucağına alarak hastaneye götürdüğü anlar ise çevrede bulunanlar tarafından kaydedildi.
Otobüste doğum yapan kadın, yaşananlar nedeniyle çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle özür diledi.
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