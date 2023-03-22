Bir ayda 3 farklı Putin! Kafa karıştıran fotoğraflar! Hangisi gerçek?
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geride bıraktığımız hafta Mariupol ziyaret etmişti. Bu ziyaret dünya tarafından yakından takip edildi. En çok dikkat çeken şey ise Putin'in görüntüsüydü. Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Gerashchenko, görüntülerdeki kişinin Putin'in dublörü olduğunu iddia etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna işgalinin ardından bir ilke imza atarak geçtiğimiz günlerde Kırım'a bağlı Sivastopol bölgesinin ardından Rus işgali altındaki Donbass bölgesinde yer alan Mariupol'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.
ARAÇLA GEZDİĞİ GÖRÜNTÜLER SERVİS EDİLDİ
Geçtiğimiz sene şubat ayında başlayan savaştan bu yana Rus işgali altındaki bölgeleri ilk kez ziyaret eden Putin'in helikopterle Mariupol'e geldiği ifade edildi. Putin, cephe hattına en yakın olduğu yer olan Mariupol'de araçla gezerek, vatandaşlarla sohbet etti.
"HANGİSİ GERÇEK PUTİN?"
Putin'in görüntüleri ise yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Gerashchenko, sosyal medya hesabı üzerinden Putin'in bir ay arayla çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak "Sizce hangisi gerçek?" ifadelerini kullandı.
ÇENESİNE DİKKAT ÇEKTİ
Gerashchenko bu tweet'i ile Putin'in bir ayda bu kadar değişim gösteremeyeceğini iddia ederek, Mariupol görüntülerindeki kişinin Putin'in dublörlerinden biri olduğunu söyledi.
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