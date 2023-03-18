Küçük kızlardan kan donduran cinayet! Ormana götürüp ölüme terk ettiler
Almanya'da 12 ve 13 yaşlarında olan iki kız öğrenci, tartıştıkları sınıf arkadaşları 12 yaşındaki Luise'i ormanlık alana götürerek 30 defa bıçakladı. Kanlar içerisinde yerde kalan küçük kız, hayatını kaybetti.
Luise isimli genç öğrenci, geçen cumartesi günü öğleden sora arkadaşının evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alamadı.
30 KEZ BIÇAKLADILAR
Polisin yaptığı çalışma sonrası Luise'in cesedi evinin yakınlarda bulunan ormanlık bir alanda bulundu.
Polis, Luise'nin arkadaşları ile yaşadığı kavga sonrası arkadaşları tarafından konuşmak için ormanlık alana çağrıldığını tespit etti.
YARGILAMA YAŞI 14
Talihsiz kızın aldığı 30 bıçak darbesi sonrası kan kaybından hayatını kaybettiği bildirildi.
Arkadaşlarını öldüren iki kızın yaşları küçük olduğu için daha fazla bilgi vermedi. Almanya'da yargılanma yaşı 14 olduğu için kızların durumu ile ilgili açıklama yapılmadı.
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