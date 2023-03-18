Küçük kızlardan kan donduran cinayet! Ormana götürüp ölüme terk ettiler

Arkadaşlarını öldüren iki kızın yaşları küçük olduğu için daha fazla bilgi vermedi. Almanya'da yargılanma yaşı 14 olduğu için kızların durumu ile ilgili açıklama yapılmadı.

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