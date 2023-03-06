06 Mart 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Güney Kore Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası silah ihracatında rekor kırdı

Güney Kore Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası silah ihracatında rekor kırdı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.03.2023
ABONE OL
Güney Kore Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası silah ihracatında rekor kırdı

Rusya-Ukrayna Savaşı, Güney Kore'nin 2022'de silah ihracatında yüzde 140'lık artışla rekor kırdığı ortaya çıktı. New York Times'ın haberinde, "Güney Kore, Rusya ile ilişkilerine zarar vermemek için Kiev yönetimine doğrudan silah yardımında bulunmaktan kaçınsa da Kiev'e en fazla silah yardımı yapan ülkelerden Polonya'ya geçen yıl büyük miktarda satış gerçekleştirdi." ifadelerine yer verildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA