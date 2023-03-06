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Müslüman olan İtalyanlar kendi ülkelerinde dışlanıyor! "Göçmen" ya da "potansiyel terörist" damgası

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.03.2023
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Müslüman olan İtalyanlar kendi ülkelerinde dışlanıyor! Göçmen ya da potansiyel terörist damgası

Parma Üniversitesi hukuk danışmanı Stefano Sogari, Müslümanlığı seçen İtalyanların karşılaştığı sorunları anlattı. Sogari, İtalya'daki aşırı sağın ve medyanın İslam propagandaları nedeniyle büyük bir kesimin Müslüman olan İtalyanları "göçmen" ya da "potansiyel terörist" olarak damgaladığını söyledi.

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