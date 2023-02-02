Tek dertleri İslam! Alçaklar 10 yaşındaki çocuğu bile hedef aldı! Avrupa’daki İslamofobi sınır tanımıyor

ÇOCUKLAR ÇOK KORKUYOR

Cami derneği başkanı Erkan Özhızalan, açıklamada, "Cumartesi günü çocuklar kurs sonrası bahçeye oyun oynamak için çıktı.

Çocukların sesinden rahatsız olan ve caminin hemen yanında oturan bir kadın, balkona çıkarak çocuklara ırkçı söylemlerde bulunup ölümle tehdit etti. Camiyi yakacağını söyleyen kadın, tehditlerini çocuklar korkudan cami içerisine kaçana kadar sürdürdü" diye konuştu.