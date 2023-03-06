İsviçreli akademisyen Luyckx’ten Türkiye’nin deprem çalışmalarına övgü! Çok fazla insan acil tıbbi bakım alabildi

Sadece Türkiye'de iki bin depremzedenin böbrekleri için ezilme teşhisi konulduğuna dikkati çeken Müller, tedavide geç kalınması ya da hiç tedavi edilmemesi durumunda bunun ölümcül sonuçlarının olabileceği uyarısında bulundu.

Müller, böbreklerdeki hasarı en aza indirmek amacıyla çok hızlı hareket edilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Böbreklerdeki hasarın ciddiyetine bağlı olarak, toksinlerin vücuttan atılabilmesi için acilen kapsamlı 'kan yıkamaya' ihtiyaç duyulur. Bir afet bölgesinde genellikle aynı anda çok sayıda diyaliz makinesine ihtiyaç duyulur. Bir başka komplikasyon da büyük bir deprem bölgesinde altyapının da birçok yerde ciddi şekilde hasar görmüş olmasıdır, bu nedenle örneğin cihazlar için bazen suyun önceden arıtılması gerekir." ifadelerini kullandı.