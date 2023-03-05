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Karabağ'da çatışma! Yasa dışı askeri sevkiyat yapan Ermeniler, Azerbaycan askerlerine ateş açtı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.03.2023
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Karabağ’da çatışma! Yasa dışı askeri sevkiyat yapan Ermeniler, Azerbaycan askerlerine ateş açtı

Son dakika haberine göre Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da, Azerbaycan askerleri ile Ermeni güçleri arasında çatışma çıktığı, her iki taraftan ölü ve yaralıların olduğunu duyurdu.

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