İngiltere tüm kedileri öldürmeyi planlamış!
İngiltere'de hükümetin, koronavirüsün yayılmasını sınırlamak için tüm kedileri öldürmeyi planladığı ancak daha sonra bu karardan vazgeçildiği ortaya çıktı.
Eski Sağlık Bakan Yardımcısı Lord Bethell, sert önlemin evcil hayvanların hastalığı yayabileceği korkusuyla salgının ilk aşamalarında tartışıldığını söyledi.
İtiraf, koronavirüs salgınının zirve yaptığı sırada bakanlar ve yetkililer arasında dolaşan WhatsApp mesajlarının sızdırılmasının ardından geldi.
Lord Bethell, Channel 4 News'e şunları söyledi:
"Unutmamamız gereken şey, bu hastalık hakkında ne kadar az şey anladığımızdır. Evcil hayvanların hastalığı bulaştırıp bulaştırmayacağı konusunda çok net olmadığımız bir an vardı. Aslında, bir anda halktan ülkedeki bütün kedileri yok etmesini istememiz gerekebileceğine dair bir fikir oluştu. Ancak konu hızla kapatıldı. Bunu yapmak isteseydik ne olacağını hayal edebiliyor musunuz?"
İngiltere'de bir siyam kedisi koronavirüse yakalanan ilk kedi olmuştu.
Daha sonra evcil kediler konusunda temkinli davranılması gerektiğini açıklayan yetkililer, kedi sahiplerinin evcil hayvanlarını öpmemeleri ve hijyene uymaları gerektiğini açıklamıştı.
Bethell, 2020-2021 yılları arasında Sağlık Bakanı Matt Hancock'un yardımcısı olarak görev yaptı.
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