İngiltere tüm kedileri öldürmeyi planlamış!

Lord Bethell, Channel 4 News'e şunları söyledi:

"Unutmamamız gereken şey, bu hastalık hakkında ne kadar az şey anladığımızdır. Evcil hayvanların hastalığı bulaştırıp bulaştırmayacağı konusunda çok net olmadığımız bir an vardı. Aslında, bir anda halktan ülkedeki bütün kedileri yok etmesini istememiz gerekebileceğine dair bir fikir oluştu. Ancak konu hızla kapatıldı. Bunu yapmak isteseydik ne olacağını hayal edebiliyor musunuz?"

İngiltere'de bir siyam kedisi koronavirüse yakalanan ilk kedi olmuştu.