Joe Biden’den Rusya’ya: İnsanlığa karşı suç işleniyor

Biden, Cumhurbaşkanı Duda tarafından resmi törenle karşılandı.

Duda ile yaptığı görüşmede konuşan Biden, Duda'ya Polonya'nın Ukrayna'ya olan desteğinden dolayı teşekkür ederek, Ukrayna ve Polonya arasındaki ilişkiyi çok kritik olarak nitelendirdi.



Ukrayna'nın "her zamankinden daha iyi bir konumda" olduğuna inandığını söyleyen Biden, NATO ülkelerini odaklarını korumaya çağırdı.

Biden, "ABD'nin taahhüdünün gerçek olduğunu açıkça belirttim ve bir yıl sonra NATO'nun her zamankinden daha güçlü olduğunu iddia ediyorum. Gururla söyleyebilirim ki Ukrayna'ya desteğimiz sarsılmaz" dedi.