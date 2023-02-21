Çin’den flaş Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması! Bazı ülkeler yangına körükle gitmeye son vermeli

ABD'DEN "RUSYA'YA DESTEK" UYARISI

Çinli bakanın sözleri, ABD'nin, Çin'in Rusya'ya Ukrayna savaşı için silah ve mühimmat sağlamayı değerlendirdiğini iddia ederek Pekin'e böyle bir adımının "ciddi sonuçları" olacağı uyarısını yapmasının ardından geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 19 Şubat'ta, ülkesinin CBS televizyonuna verdiği röportajda, Amerikan istihbaratının, Çin'in, Rusya'ya Ukrayna savaşında destek olmak için silah ve mühimmat sağlamayı değerlendirdiğine dair bilgiler edindiği ileri sürmüştü.

Çinli şirketlerin, halihazırda Rusya savunma sanayisine "öldürücü olmayan" türde destek sağladığını savunan Blinken, yeni bilgilerin, Pekin'in doğrudan "öldürücü" nitelikte silah ve mühimmatı da sağlayabileceğini gösterdiğini belirterek "Çin'in, Rusya'ya silah sağlaması ilişkilerimizde ciddi soruna yol açar." açıklamasını yapmıştı.