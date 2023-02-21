Çin'den flaş Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması! Bazı ülkeler yangına körükle gitmeye son vermeli
Çin Dışişleri Bakanı Çin Gang, Dünyanın anbean takip ettiği Rusya-Ukrayna savaşı hakkında açıklamalarda bulundu. Çinli bakanın sözleri, ABD'nin, Çin'in Rusya'ya Ukrayna savaşı için silah ve mühimmat sağlamayı değerlendirdiğini iddia ederek Pekin'e böyle bir adımının "ciddi sonuçları" olacağı uyarısını yapmasının ardından geldi.
Çin Dışişleri Bakanı Çin Gang, ülkesinin, Ukrayna krizinde son bir yılda giderek artan çatışma ve gerginliğin kontrolden çıkmasından endişe duyduğunu belirterek "Bazı ülkeleri, yangına körükle gitmeye son vermeye çağırıyoruz." dedi.
Pekin'de düzenlenen Lanting Forumu'nda konuşan Bakan Çin, ülkesinin, sorunun çözümünde diyaloğun ve müzakerelerin teşvik edilmesi, tüm tarafların kaygılarına yanıt verecek bir ortak güvenlik anlayışını geliştirilmesi için uluslararası toplumla birlikte çaba göstereceğini kaydetti.
Ukrayna sorununda Avrupa'ya kalıcı barış getirecek siyasi çözüme ihtiyaç olduğunu vurgulayan Bakan Çin, ABD'yi ima ederek "Bazı ülkeleri, yangına körükle gitmeye son vermeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.
Bakan Çin, dünyada düzensizliğin ve çatışma riskinin giderek arttığına işaret ederek, "Barışsever ülkeler, mevcut düşmanlıklara en kısa sürede son vermek için çaba göstermeli." değerlendirmesinde bulundu.
KÜRESEL GÜVENLİK GİRİŞİMİ İÇİN "KAVRAM BELGESİ"
Bakan Çin, forumda ayrıca Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ortaya attığı "Küresel Güvenlik Girişimi" (GSC) fikrini detaylandıran bir "kavram belgesini" yayımladıklarını duyurdu.
Belgede, günün dünyasının tarihte görülmeyen değişimlere tanıklık ettiği ve güvenlik alanında çok sayıda riskin ve zorlukların belirdiği kaydedilerek kalkınma, barış ve güvenliğin aynı anda sürdürülebilmesi için "bütünleşik güvenlik" anlayışına ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.
ABD'DEN "RUSYA'YA DESTEK" UYARISI
Çinli bakanın sözleri, ABD'nin, Çin'in Rusya'ya Ukrayna savaşı için silah ve mühimmat sağlamayı değerlendirdiğini iddia ederek Pekin'e böyle bir adımının "ciddi sonuçları" olacağı uyarısını yapmasının ardından geldi.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 19 Şubat'ta, ülkesinin CBS televizyonuna verdiği röportajda, Amerikan istihbaratının, Çin'in, Rusya'ya Ukrayna savaşında destek olmak için silah ve mühimmat sağlamayı değerlendirdiğine dair bilgiler edindiği ileri sürmüştü.
Çinli şirketlerin, halihazırda Rusya savunma sanayisine "öldürücü olmayan" türde destek sağladığını savunan Blinken, yeni bilgilerin, Pekin'in doğrudan "öldürücü" nitelikte silah ve mühimmatı da sağlayabileceğini gösterdiğini belirterek "Çin'in, Rusya'ya silah sağlaması ilişkilerimizde ciddi soruna yol açar." açıklamasını yapmıştı.
ÇİNLİ ÜST DÜZEY DİPLOMAT RUSYA'DA
Bu arada açıklamaların, Çin'in en kıdemli diplomatı, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Direktörü Vang Yi'nin, Ukrayna savaşının yıl dönümünde temaslarda bulunmak üzere Rusya'da bulunduğu bir dönemde yapılması dikkati çekti.
Vang, Blinken ile Münih Güvenlik Konferansı marjında 19 Şubat'ta yaptığı görüşmede, "silah ve mühimmat desteği" meselesini gündeme getiren ABD'li muhatabına, Çin'in Ukrayna sorununun barışçı çözümünden yana olduğunu vurgulayarak Washington yönetimine, "yangına körükle gitmek ve durumdan kar sağlamaya çalışmak yerine, krize siyasi çözüm bulmak için çaba göstermesi" çağrısında bulunmuştu.
Çin'in, Rusya ile ilişkilerini, "ittifak kurmama", "cepheleşmeme" ve "üçüncü tarafları hedef almama" ilkeleri çerçevesinde yürüttüğüne işaret eden Vang, "ABD'nin, Çin-Rus ilişkileri için bizi suçlamasını, bu yolla bize baskı yapmasını asla kabul etmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
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