ABD'den Çin' kızdıracak Tayvan hamlesi! 619 milyon dolarlık F-16 füzelerine onay
ABD, Çin'in çevresinde tatbikat yaptığı Tayvan'a destek vermeye devam ediyor. Tayvan'ı korumaya devam edeceklerini açıklayan ABD, F-16 savaş jetlerinin kullandığı füzelerin satışına da onay verdi. Tayvan'a 619 milyon dolarlık füze gönderilecek.
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "AGM-88B HARM" tipi 100 anti-radar füzesi ile "AMRAAM" tipi 200 havadan havaya füzenin Tayvan'a satışına onay verildiği belirtildi.
Açıklamada, toplam 619 milyon dolara mal olacak satışın, "Tayvan'ın hava savunma kapasitesini, bölgesel güvenliği ve ABD ile ortak operasyon kabiliyetini artıracağı" kaydedildi.
ABD yapımı F-16 savaş uçaklarında kullanılan söz konusu füze ve donanımlar, ABD'li savunma şirketleri Raytheon ve Lockheed Martin tarafından üretiliyor.
Silah satışına verilen onayın, Tayvan'ı topraklarının parçası olarak gören Çin'in tepkisini çekmesi bekleniyor. Çin Ticaret Bakanlığı, daha önceki silah satışları nedeniyle iki şirkete ithalat ve ihracat yasağı getirmişti.
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