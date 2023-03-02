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Freddy Kasırgası can almaya devam ediyor! BM raporu açıkladı: 14 kişi öldü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.03.2023
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Freddy Kasırgası can almaya devam ediyor! BM raporu açıkladı: 14 kişi öldü

Freddy Kasırgası, Afrika'nın güneydoğu kıyılarını vurmaya devam ediyor. Bölge hakkında rapor hazırlayan Birleşmiş Milletler'in açıklamasında, Madagaskar ve Mozambik'te toplam 14 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Afrika'nın güneydoğu kıyılarını vuran Freddy Kasırgası'nda en az 14 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından hazırlanan rapora göre, sağanak yağışları beraberinde getiren kasırga, Madagaskar'da 7, Mozambik'te de 7 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.

Kasırgadan Madagaskar'da yaklaşık 226 bin, Mozambik'te ise 163 bin kişi olumsuz etkilendi.

Yağışlar nedeniyle her iki ülkede de çok sayıda yerleşim yeri sular altında kaldı. BM, kasırganın beklenildiği kadar şiddetli olmamasına rağmen yüz binlerce kişiyi yardıma muhtaç hale getirdiğini belirtti.

Geçen hafta etkili olan kasırga nedeniyle Mozambik, Madagaskar ve Zimbabve'de olağanüstü önlemler alınmıştı.

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