Freddy Kasırgası can almaya devam ediyor! BM raporu açıkladı: 14 kişi öldü
Freddy Kasırgası, Afrika'nın güneydoğu kıyılarını vurmaya devam ediyor. Bölge hakkında rapor hazırlayan Birleşmiş Milletler'in açıklamasında, Madagaskar ve Mozambik'te toplam 14 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Afrika'nın güneydoğu kıyılarını vuran Freddy Kasırgası'nda en az 14 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından hazırlanan rapora göre, sağanak yağışları beraberinde getiren kasırga, Madagaskar'da 7, Mozambik'te de 7 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.
Kasırgadan Madagaskar'da yaklaşık 226 bin, Mozambik'te ise 163 bin kişi olumsuz etkilendi.
Yağışlar nedeniyle her iki ülkede de çok sayıda yerleşim yeri sular altında kaldı. BM, kasırganın beklenildiği kadar şiddetli olmamasına rağmen yüz binlerce kişiyi yardıma muhtaç hale getirdiğini belirtti.
Geçen hafta etkili olan kasırga nedeniyle Mozambik, Madagaskar ve Zimbabve'de olağanüstü önlemler alınmıştı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ÖSYM SON DAKİKA | YÖKDİL/1, YDS/1, TUS/1, MSÜ sınavları o illerde iptal mi oldu, ertelendi mi?
- Eğer sabahları bunu yaşıyorsanız doktora gidin! Akciğer kanserinin ilk belirtisi uyandığınızda ortaya çıkıyor! Uzmanlar açıkladı
- Maaşı 5.500 TL ve üstü olanlar hemen bunu yapsın! SSK Bağ-Kur emeklisine bir kereye mahsus ödenecek! En az 1.000 TL artışla...
- ASELSAN İŞ BAŞVURU EKRANI | 6 branşta KPSS şartsız tecrübeli/tecrübesiz personel alınacak! Başvuru şartları neler? Yazılım, Isıl Tasarım, Proje mühendisi...
- MSÜ 2023 Geç Başvuru EKRANI | Son 4 gün! Sınav ücreti ne kadar, kaç TL? Şartları neler? Başvurular nereden, nasıl yapılır?
- EYT Emeklilik Başvurusu E-DEVLET | Başladı mı, ne zaman? "Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesi" nasıl alınır? A'dan Z'ye BAŞVURU ADIMLARI
- Ramazan Bayramı kaç gün tatil? Ne zaman başlayıp ne zaman bitecek? Kadir Gecesi ne zaman? 2023 Ramazan ayının başlangıcı hangi gün?
- Kuruluş Osman komutan Nayman öldü mü? Kuruluş Osman Moğol Nayman komutan kimdir?
- Omuz Omuza kampanyası en yüksek bağışı kim yaptı? Deprem yardım kampanyası ne kadar, kaç TL bağış toplandı? Fatih Terim, Şenol Güneş, Jorge Jesus...
- Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? Gaziantep'te okullar açılacak mı, hangi tarihte? 2-3-4 Mart okul tatili olan iller listesi!
- Süper Lig maçları şifresiz mi, ücretsiz mi izlenecek? Süper Lig maçları hangi kanalda şifresiz?
- TFF YARDIM KAMPANYASI CANLI YAYIN İZLE! 1 Mart TFF Omuz Omuza kampanyası saat kaçta, hangi kanalda?