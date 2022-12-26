Kar fırtınası ABD’ye kabusu yaşatıyor! Gökten yarasa düştü! En büyük endişe ise...

"POTANSİYEL OLARAK YAŞAMI TEHDİT EDEN BİR TEHLİKE"

200 milyondan fazla kişiyi etkisi altına alan fırtına nedeniyle başlayan elektrik kesintileri devam ediyor, ekiplerin arıza bölgelerinde gidip işlem yapması imkansız olduğu için kesintilerin bir süre daha devam edeceği düşünülüyor.

