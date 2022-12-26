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Kar fırtınası ABD'ye kabusu yaşatıyor! Gökten yarasa düştü! En büyük endişe ise...

ABD'yi etkisi altına alan kar fırtınası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e yükseldi. İtfaiye araçlarının da yolda mahsur kaldığı ABD'de, ambulansların hastalara ulaşmaları 3 saatten fazla sürüyor. Kar fırtınası sadece insaları etkilemedi. Soğuk hava nedeniyle hipotermik şoka uğrayan yarasalar, kaldırımlara düştü.

Giriş Tarihi: 26.12.2022 11:34 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 11:34
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Kar fırtınası ABD’ye kabusu yaşatıyor! Gökten yarasa düştü! En büyük endişe ise...

34 kişinin ölümüne neden olan, insanları evlerine hapsedip elektriksiz bırakan kar fırtınası nedeniyle ABD'de milyonlarca insan alarma geçmiş durumda.

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Kar fırtınası ABD’ye kabusu yaşatıyor! Gökten yarasa düştü! En büyük endişe ise...

ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Fırtınanın kapsamı, nadiren görülen bir ölçekte, Kanada'dan Meksika sınırı boyunca Rio Grande'ye kadar uzanıyor. Uyarıların ABD'nin yaklaşık yüzde 60'ını kapsaması nedeni ile ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

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Kar fırtınası ABD’ye kabusu yaşatıyor! Gökten yarasa düştü! En büyük endişe ise...

SEYAHAT ETMEK İMKANSIZ

Yoğun kar yağışı nedeni ile binlerce uçuş iptal edilirken, yollar adeta geçilmez hale geldi, ABD'nin uçsuz bucaksız bölgelerinde seyahat etmek şu anda imkansız.

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Kar fırtınası ABD’ye kabusu yaşatıyor! Gökten yarasa düştü! En büyük endişe ise...

Yetkililer, insanların otoyollarda ve caddelerde arabalarında mahsur kaldıklarını bildiriyor. New York eyalet valisi Kathy Hochul, şehirdeki itfaiye araçlarının bile karda mahsur kaldığını, ambulansların ortalama üç saat sonunda hedeflerine ulaşabildiğini söyledi.

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Kar fırtınası ABD’ye kabusu yaşatıyor! Gökten yarasa düştü! En büyük endişe ise...

"POTANSİYEL OLARAK YAŞAMI TEHDİT EDEN BİR TEHLİKE"
200 milyondan fazla kişiyi etkisi altına alan fırtına nedeniyle başlayan elektrik kesintileri devam ediyor, ekiplerin arıza bölgelerinde gidip işlem yapması imkansız olduğu için kesintilerin bir süre daha devam edeceği düşünülüyor.