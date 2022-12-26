26 Aralık 2022, Pazartesi
Kar fırtınası ABD'ye kabusu yaşatıyor! Gökten yarasa düştü! En büyük endişe ise...
ABD'yi etkisi altına alan kar fırtınası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e yükseldi. İtfaiye araçlarının da yolda mahsur kaldığı ABD'de, ambulansların hastalara ulaşmaları 3 saatten fazla sürüyor. Kar fırtınası sadece insaları etkilemedi. Soğuk hava nedeniyle hipotermik şoka uğrayan yarasalar, kaldırımlara düştü.
Giriş Tarihi: 26.12.2022 11:34 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 11:34
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