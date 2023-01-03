ABD’deki fırtınada kabusu yaşayan Jeremy Renner’dan yeni haber: Yaraları ağır, bir ameliyat daha geçirecek

EVİNİN YOLUNU KAPATAN KARLARI KENDİ TEMİZLEMEK İSTEMİŞTİ

Daha önce de bu tür durumlarda kar temizlemek için kullanılan büyük araçları kullandığı bilinen Renner bir kez daha iş başa düştü diyerek duruma kendi müdahale etmek istedi ancak bu kez kötü bir kaza geçirdi ve çok ciddi şekilde yaralandı. Kazanın ardından hemen bir helikopterle hastaneye götürülen ünlü oyuncunun durumu hakkında kritik denmiş ancak daha fazla açıklama yapılmamıştı.