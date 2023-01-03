ABD’deki fırtınada kabusu yaşayan Jeremy Renner’dan yeni haber: Yaraları ağır, bir ameliyat daha geçirecek
Amerika'da hayatı felç eden kar fırtınası 60'tan fazla insanın hayatına mal olurken soğuk hava Hollywood yıldızı Jeremy Renner'a kabusu yaşattı. Çiftliğinin önünde kar kürerken korkunç bir kaza geçiren Renner ambulans uçakla hastaneye kaldırıldı. Durumu kritik olan oyuncunun geçirdiği kazayla ilgili detaylar ortaya çıkarken son durumuyla ilgili yeni açıklama geldi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 03.01.2023
11:10 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023
12:25
Marvel filmlerinde canlandırdığı karakterle milyonların gönlüne taht kuran Hollywood yıldızı Jeremy Renner, yılın ilk gününde, karlarla kaplı bir beldede yer alan evinin yolunu kapatan karları temizlemek isterken korkunç bir kaza geçirdi. Dün sabah saatlerinde duyulan kaza haberinin ardından ünlü oyuncunun durumunun stabil ancak kritik olduğu bildirildiğinde herkes korku içinde beklemeye başladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Dün yapılan açıklamalarda Jeremy Renner'ın durumunun kritik olduğu açıklanınca herkes bu korkunç kazanın nasıl gerçekleştiğini öğrenmeye çalıştı. Amerika'nın kış turizmiyle ünlenmiş Tahoe Gölü kıyısındaki evinde bulunan aktör bölgedeki yoğun yağış nedeniyle evinin etrafındaki yollar kapandığı için duruma kendisi müdahale etmek istemişti.
EVİNİN YOLUNU KAPATAN KARLARI KENDİ TEMİZLEMEK İSTEMİŞTİ
Daha önce de bu tür durumlarda kar temizlemek için kullanılan büyük araçları kullandığı bilinen Renner bir kez daha iş başa düştü diyerek duruma kendi müdahale etmek istedi ancak bu kez kötü bir kaza geçirdi ve çok ciddi şekilde yaralandı. Kazanın ardından hemen bir helikopterle hastaneye götürülen ünlü oyuncunun durumu hakkında kritik denmiş ancak daha fazla açıklama yapılmamıştı.
Dün akşamdan beri bölgeden gelen haberlere göre Jeremy Renner kendi kullandığı kar küreme aracının altında kalmış, bu kocaman araç tarafından ezilerek ciddi şekilde yaralanmıştı. Hastaneden yapılan açıklamada Jeremy Renner'ın künt göğüs travması geçirdiği ve aracın bacağının üzerinden geçtiği söylendi. Ünlü aktörün hastaneye kaldırıldıktan sonra bir operasyon geçirdiği ancak ikinci bir ameliyat daha geçirmesi gerektiği açıklandı.
İMDADINA DOKTOR KOMŞUSU YETİŞTİ
Renner'ın kaza geçirdiği anda imdadına doktor olan bir komşusunun koştuğu belirtiliyor. Ünlü aktörler ilgili haberlerden anlaşıldığı kadarıyla çalışır haldeki kar küreme aracından inip karların arasına dalan Jeremy Renner, devasa araç tarafından ezilmiş. Komşusu çok kan kaybeden ve bacağı ciddi şekilde yaralanan aktöre ilk müdahaleyi yapmış. Jeremy Renner'ın bacağına doktor komşusu tarafından turnike yapılıp helikoptere binene kadar daha fazla kan kaybetmemesi sağlanmaya çalışılmış.