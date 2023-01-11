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ABD'den Tayvan'a 100 tane Sidewinder füzesi | Sidewinder'ın özellikleri neler?

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.01.2023 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023
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ABD’den Tayvan’a 100 tane Sidewinder füzesi | Sidewinder’ın özellikleri neler?

Çin ile egemenlik ihtilafındaki Tayvan'ın, ABD'den 100 adet "Sidewinder" tipi, kısa menzilli hava önleme füzesi satın alacağı bildirildi. Sidewinder füzeleri, havadan havaya ve yüzeyden havaya kızıl ötesi takip yapabilen dünyanın en gelişmiş kısa menzilli füzesi olarak biliniyor. Anlaşma, ABD Başkanı Joe Biden'ın Eylül 2022'de onayladığı Tayvan'a 1,1 milyar dolarlık silah satışı kapsamında gerçekleştirilecek.

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