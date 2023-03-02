Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius: Ordumuz askeri saldırıya karşı hazır değil
Rusya-Ukrayna savaşı ile Avrupa'da da beliren çatışma tehlikesi artıyor. Bu hususa dair Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'tan itiraf geldi. Pistorius, "Ordumuz ulusumuzu askeri saldırıya karşı korumaya hazır değil." dedi. Diğer yandan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya-Ukrayna savaşında ülkesinin Ukrayna'ya olan desteğini yineledi. Ayrıca Scholz, Çin'e Rusya konusunda kritik bir de uyarıda bulundu.
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'tan itiraf gibi bir açıklama geldi.
Pistorius "Ordumuz ulusumuzu askeri saldırıya karşı korumaya hazır değil." dedi.
(Fotoğrafta: Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius)
ALMANYA BAŞBAKANI SCHOLZ UKRAYNA'YA OLAN DESTEĞİNİ YİNELEDİ
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya-Ukrayna savaşında ülkesinin Ukrayna'ya olan desteğini yineledi.
Federal Mecliste konuşan Scholz, "Rusya, hala askeri bir zafere güveniyor. Ancak bu zafer gerçekleşmeyecek çünkü biz ve ortaklarımız Ukrayna'yı desteklemeye devam ediyoruz." dedi.
(Fotoğrafta: Almanya Başbakanı Olaf Scholz)
"PUTIN'İN EMPERYALİZMİ KABUL EDİLMEMELİ"
Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ilkelere bağlı kalmaya ve adil bir barışı müzakere etmeye istekli olmadığını savunarak, "Putin'in emperyalizmi kabul edilmemelidir. Şakağınızda bir silah varken pazarlık yapamazsınız. Putin, emperyalist hedeflerine ulaşamadığını ne kadar çabuk anlarsa, savaşı sona erdirme şansı da o kadar artar. İşte bu nedenle Ukrayna'nın sınırlarını savunmasında onun yanındayız." diye konuştu.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşını önlemek için ülkesinin yaptığı silah sevkiyatlarına yönelik eleştirileri ise reddeden Şansölye Scholz, "Hem Berlin'de 'bir daha asla savaş' diye bağırıp hem de Ukrayna'ya yapılan tüm silah sevkiyatının durdurulmasını talep ederek barış yaratamazsınız." ifadelerini kullandı.
BARIŞ MESAJI
Scholz, "Barış sevgisi daha büyük bir komşuya boyun eğmek anlamına gelmez. Eğer Ukrayna kendini savunmayı bırakırsa, bu barış değil, Ukrayna'nın sonu olur." değerlendirmesinde bulundu.
ÇİN'E RUSYA ÇAĞRISI
Çin'in Rusya tutumuna da değinen Scholz, bu ülkeye Rusya'ya silah tedarik etmeme çağrısı yaptı.
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