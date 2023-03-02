Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius: Ordumuz askeri saldırıya karşı hazır değil

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşını önlemek için ülkesinin yaptığı silah sevkiyatlarına yönelik eleştirileri ise reddeden Şansölye Scholz, "Hem Berlin'de 'bir daha asla savaş' diye bağırıp hem de Ukrayna'ya yapılan tüm silah sevkiyatının durdurulmasını talep ederek barış yaratamazsınız." ifadelerini kullandı.

BARIŞ MESAJI

Scholz, "Barış sevgisi daha büyük bir komşuya boyun eğmek anlamına gelmez. Eğer Ukrayna kendini savunmayı bırakırsa, bu barış değil, Ukrayna'nın sonu olur." değerlendirmesinde bulundu.

ÇİN'E RUSYA ÇAĞRISI

Çin'in Rusya tutumuna da değinen Scholz, bu ülkeye Rusya'ya silah tedarik etmeme çağrısı yaptı.