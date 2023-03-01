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Samandağ’a Güney Koreli gönüllülerden depremzedelere yardım!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.03.2023 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023
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Samandağ’a Güney Koreli gönüllülerden depremzedelere yardım!

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem 11 ilde yıkıma neden oldu. Asrın felaketinde Türkiye tek yürek olurken dünyadan da destek geldi. Güney Koreli gönüllülerin bağışladığı gıda kolileri, Hatay'ın Samandağ ilçesindeki depremzedelere dağıtıldı.

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