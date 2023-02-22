BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’ten Türkiye Ukrayna ve Rusya açıklaması

Uçurumdan dönme vakti geldiğine işaret eden Guterres, "Savaş çözüm değil, savaş sorunun ta kendisi. Ukrayna halkı büyük acı çekiyor. Ukraynalılar, Ruslar ve herkesin barışa ihtiyacı var. Barışa halihazırda ulaşmak zor görünse de kalıcı barışın BM Şartı ve uluslararası hukuka dayandırılması gerekiyor. Çatışma devam ettiği müddetçe bunu başarmamız zorlaşacak. Kaybedecek zamanımız yok." uyarısında bulundu.

KARAR TASARISI OYLANACAK

Rusya-Ukrayna Savaşı birinci yılını doldururken, BM de hafta boyunca hem Genel Kurul hem de Güvenlik Konseyi çerçevesinde bölgedeki son güvenlik durumunu ele alacak.

Bugün düzenlenen Genel Kurulda Türkiye de dahil 70'ten fazla ülke temsilcisi konuşma yapacak. Yarın da sürecek olan oturumda bağlayıcılığı olmayan ancak birçok ülke tarafından desteklenmesi öngörülen bir karar tasarısı oylamaya sunulacak.

Karar tasarısında üye ülkelere Ukrayna'da kalıcı, kapsamlı ve adil bir barışı desteklemeleri talep edilirken, Rusya'dan da Ukrayna topraklarından tüm askeri güçlerini çekme çağrısı yapılacak.