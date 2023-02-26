Papa Franciscus deprem mesajı: Türk halkının acısı unutulmamalı
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus Türkiye'de meydana gelen depreme ilişkin yaptığı açıklamada Türk ve Suriye halkının acısını unutmamaları gerektiğini vurguladı. Papa ayrıca İsrail ve Filistin arasındaki gerginliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Türk ve Suriye halkının acısını unutmamaları gerektiğini söyledi.
ACILARINI UNUTMAYALIM
Papa, Vatikan'da Aziz Petrus Meydanı'nda her pazar icra edilen Angelus duasından sonra yaptığı konuşmada, "Ukrayna'da birinci yılını dolduran savaşın trajedisini unutmayalım. Aynı zamanda depremlerden etkilenen Suriye ve Türk halkının acısını da unutmayalım." dedi.
FİLİSTİN VE İSRAİL MESAJI
İtalya'nın güneyinde Crotone kenti açıklarında bu sabaha karşı düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 40'tan fazla kişinin hayatını kaybettiği kazaya da değinen Papa, "Kalabriya sahillerinde bu sabah meydana gelen olayı acıyla öğrendim. Aralarında çoğu çocuk 40 kadar kişinin cenazesi çıkarıldı. Yaşamını yitirenler için, kayıplar için ve hayatta kalanlar için dua ediyorum." diye konuştu.
Katoliklerin ruhani lideri, Filistinliler ve İsrailliler arasında diyaloğun nefret ve intikam karşısında galip gelmesini diledi. Papa Franciscus, Filistinlilerin ve İsraillilerin uluslararası toplumun yardımıyla kardeşlik ve barış yolunu bulabilmeleri için dua ettiğini de ifade etti.
Papa, ayrıca Burkina Faso'daki terör saldırıları nedeniyle endişeli olduğunu söyledi.
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