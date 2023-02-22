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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Çin'in en kıdemli diplomatı Vang ile görüştü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.02.2023
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Çin’in en kıdemli diplomatı Vang ile görüştü

Rusya ve Çin arasındaki kritik temaslar devam ederken, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Çin'in en kıdemli diplomatı Vang Yi Moskova'da bir görüşme gerçekleştirdi.

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