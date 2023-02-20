Son dakika: ABD Başkanı Biden Ukrayna’nın başkenti Kiev’de

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştiriyor.

ABD Başkanı Joe Biden, yaklaşık bir yıldır Rusya'nın saldırılarına maruz kalan Ukrayna'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştiriyor.

Biden'ın ziyareti sırasında başkent Kiev'de sirenlerin çaldığı duyuluyor. Bu ziyaret ABD'nin Ukrayna'ya devam eden desteğinin bir göstergesi olarak görülüyor.