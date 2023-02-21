Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den önemli açıklamalar: Savaşı Batı başlattı | NATO'dan Rusya'ya flaş çağrı
Son dakika haberleri... Rusya'nın başkenti Moskova'da ulusa sesleniş konuşması yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili, "Savaşı Batı başlattı, biz durdurmak için her eyi yaptık." dedi. Putin ayrıca "Karada konuşlanmış yeni stratejik füze sistemlerinin muharebeye hazır duruma geçmesi konusunda geçen hafta kararname imzaladım" ifadelerini de kullandı. NATO, Rusya'nın Yeni START anlaşmasına katılımını askıya almasını silah kontrol mimarisinin çökmesi olarak değerlendirerek, Rusya'ya kararını gözden geçirmesi çağrısında bulundu.
Son dakika haberleri... Rusya'nın başkenti Moskova'da ulusa sesleniş konuşması yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili, "Savaşı Batı başlattı, biz durdurmak için her eyi yaptık." dedi.
Putin'in açıklamalarından öne çıkan satır başları:
(Batı ülkeleri) Yugoslavya'yı, Irak'ı, Libya'yı parçalarken bütün dünyaya üstten bakmaya alıştılar. Batı elitleri prensipsiz bir yalan toplumuna dönüştü.
Yapıcı bir diyalog için bütün kapıları açtık ve yıllarca bu meseleleri çözmek için birlikte çalışma teklifinde bulunduk.
Dünyada ABD'nin olduğu kadar kimsenin askeri üssü yoktur. Bütün gezegen neredeyse onlarla dolu.
Rusya, Batı ile yapıcı bir diyalog içerisinde olmaya her zaman açık oldu ve yıllar boyunca ortak bir güvenlik sistemi oluşturulması üstünde çalışılmasını teklif etti. Batı ise bu sırada köle hâline gelmiş Ukrayna'yı 'büyük savaşa' hazırladı ve bugün de bunu yaptığını kabul ediyor.
Rusya sadece kendi çıkarlarını değil, dünyanın 'medeni' ülkeler ve diğerleri olarak bölünmemesi gerektiğini kararlılıkla savunuyor.
Batı ülkeleri Ukrayna'nın radikal milliyetçi birliklerinin askerlerini eğitti, onlara silah tedarik etti. Kiev, özel askeri operasyonun başlamasından önce de Batı ile silah tedariki için görüşmeler yürütüyordu.
Rusya için güç ve dönüm noktası olan, dünya için de çok büyük değişimlerin gerçekleştiği bir zamandan geçiyoruz.
(Ukrayna'da sürdürülen özel askeri operasyon sırasında) görevlerimizi adım adım, çok dikkatli ve sürekli bir biçimde çözüyor olacağız.
Rusya, Donbass'ın sorunlarının barışçıl biçimde çözümlenmesi için mümkün olan her şeyi yaptı. Bununla beraber Kiev, Donbass'ın sorunlarını çözmedi, sürüncemede bırakıp oyaladı, siyasi cinayetler işledi ve inananlara kötü muamele etti.
Biz Ukrayna halkıyla savaşmıyoruz, Ukrayna halkı da Kiev rejimi ve Batı'nın elinde rehin durumunda.
Batı elitleri kendi hedeflerini gizlemiyorlar. Rusya'yı stratejik bir yenilgiye uğratmak istiyorlar. Yani bizi haritadan silmek, lokal bir çatışmayı küresel bir çatışma haline getirmeyi hedefliyorlar.
Rusya'yı savaş alanında yenemeyeceklerini biliyorlar bu yüzden özellikle gençlere yönelik yoğun bir enformasyon savaşı sürdürüyorlar.
Batı şimdiye dek Ukrayna'ya askeri yardım olarak 150 milyar dolar harcadı, Ukrayna'ya para akışının azaldığını da gözlemlemiyoruz. Cini şişeden çıkaranın Batı olduğunu dünyada kimse unutmuş değil.
Biz Ukrayna halkı ile savaşmıyoruz, Ukrayna, Batılı efendilerin esiri oldu. On yıllar boyunca Ukrayna'nın sanayisini yerle bir ettiler. Bu koşullarda paranın askeri operasyonlara ayrılması kolay hale geldi.
İnsanları harcanacak birer metaya çevirdiler. Bunun sorumluluğu tamamıyla Batılı elit kesimler ve Kiev rejimine aittir.
Aile, bir erkek ve bir kadın arasındaki birlik demektir. Dünyadaki her dinin kutsal metinleri bunu ifade diyor. Ama Batı, bu kutsal metinlerden şüphe ediyor. Çocuklarımızı yozlaşmadan korumalıyız ve koruyacağız.
NATO'DAN RUSYA'YA FLAŞ ÇAĞRI
NATO, Rusya'nın Yeni START anlaşmasına katılımını askıya almasını silah kontrol mimarisinin çökmesi olarak değerlendirerek, Rusya'ya kararını gözden geçirmesi çağrısında bulundu.
Stoltenberg, NATO karargahında Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüşmesinden sonra ortak basın toplantısında konuştu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Yeni START anlaşmasını askıya alma kararını değerlendiren Stoltenberg, bu karardan üzüntü duyduğunu söyledi.
Stoltenberg, "Son yıllarda Rusya kilit önemdeki silah kontrolü anlaşmalarını ihlal etti veya bunlardan ayrıldı. Yeni START hakkındaki bugünkü kararla tüm silah kontrol mimarisi çökmüştür. Rusya'ya kararını gözden geçirmesini ve mevcut anlaşmalara saygı göstermesini kuvvetle tavsiye ediyorum." dedi.
Putin, bugünkü konuşmasında, Rusya'nın ABD ile yapılan ve kıtalararası nükleer balistik füze kabiliyetlerini dizginlemeyi amaçlayan Yeni START'taki katılımını askıya alacaklarını söylemişti.
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