Ankara ile Atina arasında yeni fırsatlar doğabilir! ABD'den deprem sonrası yardımlaşma sonrası flaş açıklama
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye ile Yunanistan arasında deprem sonrası yaşanan yardımlaşmaya vurgu yaparken yaşananların Ankara ve Atina için de yeni fırsatlar doğurabileceğini bildirdi. Blinken "Belki de gelecek aylarda diyaloğun güçlenmesi ve uzun zamandır devam eden sorunların çözümü için bir fırsat olabilir." dedi.
Yunanistan'ın başkenti Atina'ya iki günlük resmi ziyarette bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin, iki müttefik ülke Türkiye ve Yunanistan arasında yakınlaşmadan yana olduğunu belirterek yakınlaşmanın Ankara ve Atina için de yeni fırsatlar doğurabileceğini bildirdi.
GÜZEL BİR ATMOSFER OLUŞUYOR
Blinken, Yunanistan'da yayın yapan MEGA TV'ye verdiği röportajda, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Yunanistan'ın Türkiye'ye desteğe koşmasının Türklerin kalplerine dokunduğunu belirterek "Oradaydım ve çok sayıda Türk meslektaşımla konuştum. İlk söyledikleri şeylerden biri Yunan vatandaşlardan yardım gelmesinin ne kadar anlamlı olduğuydu. Bence bu güzel bir atmosfer oluşturuyor." diye konuştu.
"SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN FIRSAT OLABİLİR"
Yunanistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerde yaşanan sakinliğin devam etmesini umduğunu ifade eden Blinken, "Belki de gelecek aylarda diyaloğun güçlenmesi ve uzun zamandır devam eden sorunların çözümü için bir fırsat olabilir." dedi.
"YAKINLAŞMALARINI GÖRMEK İSTERİZ"
Blinken, bunun ABD için önemli olduğunu belirterek "Zira hem Yunanistan hem Türkiye yakın müttefiklerimiz, ortaklarımız ve dostlarımız. Tabii ki yakınlaşmalarını görmek isteriz. Bunu yaparlarsa, iki ülke için de oluşacak fırsatlar inanılmaz olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye ve Batı arasında fikir ayrılıklarının ve anlaşmazlıkların olduğunu işaret eden Blinken, mevcut iş birliği ve karşılıklı yardım ruhunun gelecekte sorunların çözümünde rol oynayabileceğini umduğunu kaydetti.
Blinken, Türkiye'nin F-16 modernleşme programının, bir NATO müttefiki olan Türkiye'nin NATO ile iş birliği ve ittifakın genel savunması açısından büyük öneme sahip olduğunu vurguladı.
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