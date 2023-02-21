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Hatay depremi sonrası İskenderun'a sessizlik hakim! İlçe havadan görüntülendi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.02.2023 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023
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Hatay depremi sonrası İskenderun’a sessizlik hakim! İlçe havadan görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıktığı Hatay'ın İskenderun ilçesinde, dün akşam meydana gelen Defne merkezli 6.4 ve Samandağ merkezli 5.8 büyüklüğündeki depremlerin ardından sessizlik hakim oldu.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 2 yıkıcı depremde Hatay'ın İskenderun ilçesinde çok sayıda bina, enkaza dönüştü.

Sahil kenti olması dolayısıyla yardım gemilerinin ulaştığı İskenderun, büyük yıkımların olduğu Antakya başta olmak üzere diğer ilçelere de lojistik üssü olarak hizmet verdi.

Defne merkezli 6.4 ve Samandağ merkezli 5.8 büyüklüğündeki depremler ise dün akşam saatlerinden itibaren ilçe merkezinde paniğe neden oldu.

Depremin meydana geldiği dakikalarda trafik yoğunlaştı.

Sabahın ilk saatleriyle birlikte ilçe merkezinde sessizlik hakim oldu.

Bazı kişiler, çevre illerdeki yakınlarının evlerine gitti.

Güvenlik güçleri, depremzedelerin boşalttığı evlerin çevresinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlemlerini sürdürüyor.

İLÇE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıktığı Hatay'ın İskenderun ilçesinde dün akşam meydana gelen, Defne merkezli 6.4 ve Samandağ merkezli 5.8 büyüklüğündeki depremlerin ardından cadde ve sokaklardaki sakinlik, dronla havadan görüntülendi.

Kentin en işlek bulvarında araç trafiğinin olmadığı, sabah saatlerinde yoğunluk yaşanan sahildeki bisiklet ve yürüyüş yollarında ise neredeyse hiç kimsenin bulunmadığı gözlendi.

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