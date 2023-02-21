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İran'da 5,2 büyüklüğünde deprem!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.02.2023
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İran’da 5,2 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberine göre İran'ın güneybatısındaki Fars eyaletinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı sonrasında can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.

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