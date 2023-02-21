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İran'ın simgelerinden Milan Kulesi Türk bayrağı renkleriyle ışıklandırıldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.02.2023 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023
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İran’ın simgelerinden Milan Kulesi Türk bayrağı renkleriyle ışıklandırıldı

Kahramanmaraş depremi sonrası Türkiye'ye destek gönderen komşulardan biri de İran oldu. Aynı zamanda İran'ın başkenti Tahran'ın simgelerinden Milah Kulesi, Türk bayrağı renkleriyle ışıklandırıldı.

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