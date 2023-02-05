Çin'den irtifa balonunu vuran ABD'ye cevap! "Aşırı tepki" mesajı

Dışişleri Bakanlığından sabah yapılan açıklamada, "Çin, ABD'nin sivil insansız hava aracına güç kullanması karşısında derin hoşnutsuzluk içindedir ve saldırıyı protesto etmektedir." ifadesi kullanmıştı.

Çin tarafının, Washington'ı, hava aracının sivil amaçlı olduğu, zorlayıcı sebeplerle Amerikan hava sahasına girmesinin tamamen tesadüf eseri olduğu konusunda bilgilendirdiğinin ve meselenin sakin, profesyonel ve itidalle ele alınmasını açıkça talep ettiğinin vurgulandığı açıklamada, "ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü, balonun yerdeki personele askeri veya fiziksel tehdit oluşturmadığını söyledi. Bu şartlar altında, ABD tarafı güç kullanmakta ısrar ederek aşırı bir tepki verdi ve uluslararası kural ve teamülleri açıkça ihlal etti." değerlendirmesi yer almıştı.