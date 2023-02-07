ABD Başkanı Joe Biden: Çin’den beklenen bir şeydi!

"ÇİN'DEN BEKLENEN BİR ŞEYDİ"

ABD'yi gözetlemeye çalışmanın "Çin'den beklenen bir şey" olduğunu söyleyen Biden, Çin tarafının da balonu inkar etmediğini, sadece ne amaçlı kullanıldığını inkar ettiklerine işaret etti.

Biden, "Bu Çin'e güvenme meselesi değil. Hangi alanlarda birlikte çalışmalıyız, hangi alanlarda ihtilafımız var buna karar verme meselesi." şeklinde konuştu.