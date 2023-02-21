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Rusya'dan Türkiye'ye vize kolaylığı! Otel rezervasyonu sonrası 6 aya kadar çıkabilecek

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.02.2023 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023
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Rusya’dan Türkiye’ye vize kolaylığı! Otel rezervasyonu sonrası 6 aya kadar çıkabilecek

Rusya tarafından yapılan açıklamada aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 19 ülkenin vatandaşlarına otel rezervasyonuna bağlı olarak 6 aya kadar vize verilebileceği duyuruldu. Bu kararla Türkiye'ye de vize kolaylığı sağlanmış olacak.

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