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Avrupa Birliği'nden Hatay depremi açıklaması! Yakından takip ediyoruz

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.02.2023
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Avrupa Birliği’nden Hatay depremi açıklaması! Yakından takip ediyoruz

Hatay'da meydana gelen 6,4 ve 5,8'lik iki deprem yeniden gözleri bölgeye çevirdi. Avrupa Birliği tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye'de Hatay'da depremin tekrar meydana geldiği, etkilenen ailelerin acılarını ve yıkımlarını artıran durumu yakından takip ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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