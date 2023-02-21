Dezenformasyon noktasında programın nasıl çalıştığına dair verilen bir örnek, meselenin ciddiyetini net bir biçimde ortaya koyuyor. Programı canlı olarak ilgililere gösteren şirket yetkilileri AIMS'in herhangi bir dilde makaleler yazabildiğini, sosyal medyada veya web sitelerinde yorumlar yapabildiğini ve içerikler paylaştığını belirtti. Bir ülkenin seçim sürecine etki etmelerini de basit bir örnekle açıkladı. Şirket çalışanlarından biri AIMS'e, "Çad", "başkan", "kardeş" ve "Déby" sözcüklerini girdikten sonra, programa Çad hükümeti hakkında 10 adet aleyhte tweet üretmesi talimatını verdi. Sadece 12 saniye içerisinde bu tweet hazırlandı ve paylaşıldı. Saatler içerisinde onlarca web sitesi ve binlerce sosyal medya hesabından bu içerikler paylaşıldı ve haberleştirildi. Programın sahip olduğu bu yetenek, dezenformasyonun nasıl sistematik olarak yürütüldüğünü ve fabrikasyon içeriklerin nasıl üretilip gerçekmiş gibi yayıldığını çok net gösteriyor.