Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu toplantısı Kahramanmaraş depremi nedeniyle ertelendi

Tüm depremzedelere ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilenen bildiride, şunlar kaydedildi:

"Kendi canlarına yönelik tehditleri hiçe sayarak arama kurtarma çalışmalarına cesurca katılanlara şükranlarımızı sunuyoruz. Aynı zamanda AB üye devletlerine, kurumlarına ve yetkililerine, felaketin hemen ardından gösterdikleri dayanışma ile hızlı ve cömert yardımlar için minnettarız. Türkiye'nin AB Acil Sivil Koruma Mekanizması'nın devreye alınması talebinin ardından AFAD ile Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım Genel Müdürlüğü, dayanışma ve ortaklığın canlı bir örneğini sergilemiştir. Ayrıca AB'nin Copernicus uydu sisteminin zamanında etkinleştirilmesi, acil durum haritalama hizmetlerinin sağlanmasında hayati rol oynamıştır.

Bu zorlu ve çetin dönemde bir kez daha tüm duygu ve düşüncelerimiz, Türkiye ve Suriye halklarının yanındadır.

Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu 80. toplantısını, her iki taraf için de uygun olan en erken tarihte gerçekleştirmeyi ümit ediyoruz."