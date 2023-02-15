Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu toplantısı Kahramanmaraş depremi nedeniyle ertelendi
Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonunun 21-22 Şubat'ta yapılması planlanan 80. toplantısının, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelendiği bildirildi.
Komisyon Eş Başkanları AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel ve Sergey Lagodinsky imzalı ortak bildiride, meydana gelen iki deprem ve artçı sarsıntılarının, Türkiye'de 13,5 milyon nüfusa sahip 10 il ile Suriye'nin kuzey kesimlerini doğrudan etkilediği anımsatıldı.
Ankara'da 21-22 Şubat tarihlerinde yapılması planlanan Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonunun 80. toplantısının en yakın zamanda gerçekleşmek üzere ertelendiği belirtildi.
Bildiride, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanları olarak, bugüne kadar 30 bini aşan can kaybının, yaralılar ile yakınlarını kaybedenlerin yaşadığı korkunç yıkımın, acıların derin üzüntüsü içerisinde olunduğu vurgulandı.
Tüm depremzedelere ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilenen bildiride, şunlar kaydedildi:
"Kendi canlarına yönelik tehditleri hiçe sayarak arama kurtarma çalışmalarına cesurca katılanlara şükranlarımızı sunuyoruz. Aynı zamanda AB üye devletlerine, kurumlarına ve yetkililerine, felaketin hemen ardından gösterdikleri dayanışma ile hızlı ve cömert yardımlar için minnettarız. Türkiye'nin AB Acil Sivil Koruma Mekanizması'nın devreye alınması talebinin ardından AFAD ile Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım Genel Müdürlüğü, dayanışma ve ortaklığın canlı bir örneğini sergilemiştir. Ayrıca AB'nin Copernicus uydu sisteminin zamanında etkinleştirilmesi, acil durum haritalama hizmetlerinin sağlanmasında hayati rol oynamıştır.
Bu zorlu ve çetin dönemde bir kez daha tüm duygu ve düşüncelerimiz, Türkiye ve Suriye halklarının yanındadır.
Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu 80. toplantısını, her iki taraf için de uygun olan en erken tarihte gerçekleştirmeyi ümit ediyoruz."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Nazlı Çelik kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Evli mi? Türkiye Tek Yürek sunucusu Nazlı Çelik mesleği ne? Hayatı ve kariyeri..
- Diziler ne zaman başlayacak 2023? Televizyonlar ne zaman eskiye dönecek? Kuruluş Osman, Yürek Çıkmazı, Yalı Çapkını...
- Türkiye Tek Yürek kampanyası ne kadar bağış toplandı? Türkiye Tek Yürek kampanyası toplanan bağış miktarı açıklandı mı, kaç TL?
- Türkiye Tek Yürek kampanyası bağış nasıl yapılır? Türkiye Tek Yürek kampanyası deprem bağış SMS IBAN numaraları kaç, neler? ATV, SHOW TV, STAR TV...
- 10.000 TL deprem yardımı! 10 bin TL deprem yardımı başvuru tarihleri ve şartları açıklandı mı? Başvurular nereden, nasıl yapılır?
- 2023 Buzağı destek ödemeleri ne zaman yatacak? Buzağı destek ödemeleri yattı mı, ödendi mi? T.C ile sorgulama ekranı...
- Öğretmenlere ek ders ücreti ödenecek mi? Deprem ve idari izinde ek ders ücreti ödenir mi? MEB son dakika açıkladı!
- 12 ay maaş gibi hesaplara yatıyor! ASHB açıkladı, 18-69 yaş arasındakiler dikkat! 1.250-1.100-950-850 TL ödenecek! Başvurular ise...
- SGK son dakika açıkladı! EYT ertelendi mi, Meclis'e ne zaman gelecek? EYT başvuru süreleri uzatıldı mı? 21 Şubat detayı...
- Borsa ne zaman, bugün açılacak mı 2023? BIST ne zaman, saat kaçta açılacak?
- Kahramanmaraş depreminde ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? Depremde hangi ilde kaç kişi öldü? Son açıklamalar...
- AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman 2023? AÖF Bahar dönemi kayıtları başladı mı?