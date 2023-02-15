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Son dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'ye geliyor! Başkan Erdoğan ile görüşecek

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.02.2023 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023
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Son dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye’ye geliyor! Başkan Erdoğan ile görüşecek

Son dakika haberleri... NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, yarın Türkiye'ye giderek Başkan Erdoğan ile görüşeceğini ve NATO'nun dayanışma mesajını ileteceğini bildirdi.

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