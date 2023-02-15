Birleşik Arap Emirlikleri "Asrın Felaketinde" Türkiye'yi yalnız bırakmadı! Destekler devam ediyor
Birleşik Arap Emirlikleri yönetimi ve halkı, Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depremi sonrası desteğe koştu. 6 Şubat'tan itibaren depremzedeler için yardımlarını esirgemeyen BAE, sahra hastanesi, mobil hastane ve 32 uçak gönderdi.
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye'nin yardımına koşan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), pek çok alanda destek oldu.
BAE yönetimi ve halkı, depremin meydana geldiği 6 Şubat'tan itibaren depremzedeler için yardımlarını esirgemedi.
6 Şubat'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak taziye dilekleri ve desteklerini bildiren BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın talimatıyla, BAE Silahlı Kuvvetleri, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı, Khalifa bin Zayed Al Nahyan Vakfı ve BAE Kızılayı tarafından aynı gün başlatılan müşterek operasyon kapsamında, tonlarca insani yardım Türkiye'ye getirildi.
Devlet Başkanı Al Nahyan, 7 Şubat'ta yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle Türkiye'ye 50 milyon dolar (Yaklaşık 942 milyon TL) nakdi yardım yapılacağını duyurdu.
BAE Kızılayı, 11 Şubat'ta yardım kampanyası başlattı. Devlet Başkanı Al Nahyan'ın annesi Şeyha Fatıma binti Mubarek de depremzedeler için 13 milyon 600 bin dolar yardımda bulundu.
BAE Kızılayının, Türkiye ve Suriye'ye destek için başlattığı "İyilik Köprüleri" yardım kampanyası kapsamında, iki hafta süreyle Abu Dabi ve Dubai'deki merkezlerde nakdi ve ayni yardımlar toplanıyor. Toplam yardım miktarı kampanya bitiminde açıklanacak.
DEPREMLERİN ARDINDAN TÜRKİYE'YE 32 UÇAK GÖNDERDİ
BAE ulusal hava yolu şirketi Emirates, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere acil yardım malzemesi ulaştırmak için Dubai'den İstanbul'a hava köprüsü kurdu.
BAE Savunma Bakanlığı tarafından 7 Şubat'tan itibaren deprem bölgelerine yardım için başlatılan "Yiğit Süvari 2" operasyonu kapsamında bugüne kadar Türkiye'ye gıda, tıbbi malzeme ve çadırlardan oluşan 32 yardım uçağı gönderildi.
Uçaklarla depremzedeler için büyük kışlık çadırlar getirildi. Her birinde 16 kişinin konaklayabileceği çadırların 600'den fazlası Türkiye'ye ulaşırken, bu çadırların toplam sayısının 2 bin 115'e, toplam kapasitesinin ise 33 bin kişiye ulaşması bekleniyor.
Çadırlar, 100 ton taşıma kapasitesine sahip Boeing C-17 tipi askeri kargo uçaklar ile taşınırken, BAE'nin, yurt dışından Türkiye'ye yüksek tonajlı yardım malzemesi taşınması ihtimaline karşı, elindeki dev askeri ve sivil kargo uçaklarını da Türkiye'nin kullanımı için rezerve ettiği öğrenildi.
BAE'nin elinde Boeing C-17 tipi askeri kargo uçaklarının yanı sıra dünyanın ikinci büyük kargo uçağı olan, 150 ton taşıma kapasiteli Antonov 124-Ruslan da bulunuyor.
GAZİANTEP'TE SAHRA HASTANESİ VE HATAY'DA MOBİL HASTANE
Abu Dabi, 13 Şubat'ta Gaziantep'te, 54 yatak kapasiteli sahra hastanesi kurduğunu duyurdu.
Ülkenin resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 4'ü yoğun bakım olmak üzere 54 yataklı sahra hastanesi depremden etkilenenlerin hizmetine sunuldu.
Sahra hastanesinin 15 doktor, 60 hemşire ve idari personeliyle tamamlanmasının ardından hizmete açıldığına işaret edilen haberde, hastanede depremzedelere acil müdahalelerin yanı sıra psikolojik ve sosyal destek hizmetlerinin verildiği ifade edildi.
BAE tarafından toplamda 171 çeşit ilaç gönderilirken, ayrıca Hatay'da 200 yataklı bir mobil hastane inşa ediliyor.
BAE tarafından bölgeye 134 kişilik 3 arama kurtarma ekibi sevk edildi.
Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, Türkiye'ye gelerek 12 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta depremin etkilediği bölgeleri ziyaret etti.
Kahramanmaraş'ta depremde hasar gören bölgelerde incelemelerde bulunan Al Nahyan, BAE'den gelen arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra AFAD merkezini de ziyaret etti.
Türkiye'nin Dubai Büyükelçiliği tarafından başlatılan kampanyası kapsamında 198 bin 223 ton yardım malzemesi gönderildi.
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