Birleşik Arap Emirlikleri "Asrın Felaketinde" Türkiye'yi yalnız bırakmadı! Destekler devam ediyor

6 Şubat'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak taziye dilekleri ve desteklerini bildiren BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın talimatıyla, BAE Silahlı Kuvvetleri, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı, Khalifa bin Zayed Al Nahyan Vakfı ve BAE Kızılayı tarafından aynı gün başlatılan müşterek operasyon kapsamında, tonlarca insani yardım Türkiye'ye getirildi.

Devlet Başkanı Al Nahyan, 7 Şubat'ta yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle Türkiye'ye 50 milyon dolar (Yaklaşık 942 milyon TL) nakdi yardım yapılacağını duyurdu.