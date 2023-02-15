Annesini toprağa veren Mustafa Tohma deprem bölgesine koştu: "Topraklarımızı bırakmayız..."

Enkaz altında kalan annesini kaybeden Mustafa Tohma, "Hayatımın en zor günü canım ANNEMİ toprağa verdim kendi ellerimle abdest aldırdım elini sıktım öptüm vedalaştım. Sen beni yalnız bıraktın annem ama gözün arkada kalmasın Babam Kızın ve Torunun bana emanet huzurlu uyu melekler yoldaşın Allah'ım seni cennetine nasip etsin seni çok seviyorum canım annem. Sana hakkım sonuna kadar helal olsun" sözleriyle acısını dile getirmişti.