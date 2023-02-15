15 Şubat 2023, Çarşamba
Annesini toprağa veren Mustafa Tohma deprem bölgesine koştu: "Topraklarımızı bırakmayız..."
Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma'nın ailesi Kahramanmaraş depreminde enkaz altında kalmış, göçükte sıkışan annesinin hayatını kaybettiği öğrenilmişti. Annesini toprağa veren Tohma depremzedeler için yeniden yollara düştü. "Topraklarımızı bırakmayız" diyen Mustafa Tohma, duyarlılığı ile takdir topladı.
Giriş Tarihi: 15.02.2023 14:54
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