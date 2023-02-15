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Annesini toprağa veren Mustafa Tohma deprem bölgesine koştu: "Topraklarımızı bırakmayız..."

Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma'nın ailesi Kahramanmaraş depreminde enkaz altında kalmış, göçükte sıkışan annesinin hayatını kaybettiği öğrenilmişti. Annesini toprağa veren Tohma depremzedeler için yeniden yollara düştü. "Topraklarımızı bırakmayız" diyen Mustafa Tohma, duyarlılığı ile takdir topladı.

Giriş Tarihi: 15.02.2023 14:54
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Annesini toprağa veren Mustafa Tohma deprem bölgesine koştu: Topraklarımızı bırakmayız...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık şiddetli iki depremin ardından Türkiye yaralarını sarmaya çalışıyor. Bir yandan kaybettiğimiz canlar için ağlıyor, bir yandan bölgedeki depremzedelere yardım etmek için tüm koldan çalışmalara devam ediliyor. Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma, enkaz altında kaybettiği annesinin acısı çok tazeyken depremzeler için yeniden yollara düştü. "Topraklarımızı bırakmayız" diyen Mustafa Tohma, duyarlılığı ile takdir topladı.

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Annesini toprağa veren Mustafa Tohma deprem bölgesine koştu: Topraklarımızı bırakmayız...

Enkaz altında kalan annesini kaybeden Mustafa Tohma, "Hayatımın en zor günü canım ANNEMİ toprağa verdim kendi ellerimle abdest aldırdım elini sıktım öptüm vedalaştım. Sen beni yalnız bıraktın annem ama gözün arkada kalmasın Babam Kızın ve Torunun bana emanet huzurlu uyu melekler yoldaşın Allah'ım seni cennetine nasip etsin seni çok seviyorum canım annem. Sana hakkım sonuna kadar helal olsun" sözleriyle acısını dile getirmişti.

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Annesini toprağa veren Mustafa Tohma deprem bölgesine koştu: Topraklarımızı bırakmayız...

Henüz acısı çok taze olan Tohma, annesini toprağa verdikten hemen sonra sevgilisi Seren Serengil ile depremzedeler için yeniden yollara düştü.

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Annesini toprağa veren Mustafa Tohma deprem bölgesine koştu: Topraklarımızı bırakmayız...

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tohma, "Daha yardım edilecek çok insan var. Yardımlarımızı aldık ve yola çıktık. Topraklarımızı bırakmayız." ifadelerini kullandı.

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Annesini toprağa veren Mustafa Tohma deprem bölgesine koştu: Topraklarımızı bırakmayız...

Mustafa Tohma bu hareketiyle takdir topladı.