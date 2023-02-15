Son dakika | AFAD'dan Kahramanmaraş depremi açıklaması: Deprem bölgesi 7.3 metre kaydı
Son dakika haberi... AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Kahramanmraş merkezli depremin ardından açıklamalarda bulundu. Tatar açıklamasında, "Düne kadar 3-4 metreye varan yer kabuğundaki yer değiştirmeler dün sahadan bilgiler ışığında 7 metre 30 santimetreye kadar olduğu bilgisi var." ifadelerini kullandı.
AFAD Deprem ve Risk Azaltma Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, "Deprem bölgesinde oluşan kaymanın 7 metre 30 santimetre olduğu bilgisini aldık." dedi. Tatar, "Şu ana kadar 3858 artçı yaşandı. Konuştuğumuz dakikalarda bile 3 bin 900'ü aştığını söyleyebiliriz" dedi.
AFAD Deprem ve Risk Azaltma Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerle ilgili açıklamalarda bulundu.
YER KABUĞU 7.3 METRE KAYDI
Düne kadar 3-4 metreye varan yer kabuğundaki yer değiştirmeler dün sahadan bilgiler ışığında 7 metre 30 santimetreye kadar olduğu bilgisi var. Bu deprem Doğu Anadolu fay zonu üzerinde meydana geldi. 5 ayrı segment bu deprem sonucunda yıkıldı. Bunlar güneyden itibaren sayacak olursak bu depremin yüzey kırığı sahada yapılan şu ana kadarki çalışmalara göre Hatay'ın kuzeyinde başlayıp Pazarcık, Gölbaşı daha kuzeye doğru devam edip daha kuzeye doğru devam ettiğini biliyoruz. 5-6 büyüklüğünde 38 artçı sarsıntı oldu.
AĞIR HASARLI BİNALARDAN UZAK DURUN
Avrupa'nın birçok ülkesinden daha büyük, daha geniş bir alana yayılmış bir depremle karşı karşıyız. Artçı sarsıntılar devam ediyor. Vatandaşlarımızın ağır hasarlı binalardan uzak durması gerekiyor. Yıkılmamış olan binalarda da yıkımlar gerçekleşebilir. Arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor.
ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT
Bölgenin kimi yerlerinde yoğun kar yağışı var. Buralarda çığ tehlikesi olabilir. Özellikle yerleşim alanlarına yakın bulunan bölgelerde vatandaşlarımızın daha dikkatli olmasını rica ediyoruz. Kimi yerlerde de heyelan tehlikesi var.
Halen mucizevi kurtuluşlar devam ediyor. Bunlar bizi çok mutlu ediyor. Dünya üzerinde baktığımızda depremlerden 15 gün sonra dahi enkazdan canlı çıkan kişiler var. İnşallah şu saatten sonra vatandaşlarımızı canlı kurtarabiliriz diye umut ediyorum.
YER KABUĞUNDA 400 KM'LİK KIRIK
Şu ana kadar ki elde edilen verilere göre 400 KM'lik bir yüzey kabuğunun kırıldığını biliyoruz. Bu kırılma sonucunda yer kabuğunda ciddi deformasyonların oluştuğunu biliyoruz. Ortaya çıkan enerji çok büyük. Hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. ÇEvre bakanlığı'na bağlı ekipler bölgede çalışmalarını sürdürüyor.
Türkiye deprem tehlike haritasına yoğun ilgi var. Vatandaşlarımız bulundukları bölgedeki deprem tehlikesini öğrenmek istiyorlar. Vatandaşlarımızın bu ilgisi bizi memnun ediyor.
Çok büyük bir travma yaşanıyor. Depremin kritik 1-2 günlük süresini geçirdik. Ama orada ciddi bir travma var. Aile Bakanlığımız ciddi bir grupla sahadalar. Şu aşamada sizden ricam, evet bu depremin boyutunu çok iyi biliyoruz. Ama diğer yandan vatandaşlarımızın yaşadığı travmayı hafifletmek adına sizlere de büyük görevler düşüyor.
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