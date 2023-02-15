Son dakika | AFAD’dan Kahramanmaraş depremi açıklaması: Deprem bölgesi 7.3 metre kaydı

Halen mucizevi kurtuluşlar devam ediyor. Bunlar bizi çok mutlu ediyor. Dünya üzerinde baktığımızda depremlerden 15 gün sonra dahi enkazdan canlı çıkan kişiler var. İnşallah şu saatten sonra vatandaşlarımızı canlı kurtarabiliriz diye umut ediyorum.

YER KABUĞUNDA 400 KM'LİK KIRIK

Şu ana kadar ki elde edilen verilere göre 400 KM'lik bir yüzey kabuğunun kırıldığını biliyoruz. Bu kırılma sonucunda yer kabuğunda ciddi deformasyonların oluştuğunu biliyoruz. Ortaya çıkan enerji çok büyük. Hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. ÇEvre bakanlığı'na bağlı ekipler bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye deprem tehlike haritasına yoğun ilgi var. Vatandaşlarımız bulundukları bölgedeki deprem tehlikesini öğrenmek istiyorlar. Vatandaşlarımızın bu ilgisi bizi memnun ediyor.

Çok büyük bir travma yaşanıyor. Depremin kritik 1-2 günlük süresini geçirdik. Ama orada ciddi bir travma var. Aile Bakanlığımız ciddi bir grupla sahadalar. Şu aşamada sizden ricam, evet bu depremin boyutunu çok iyi biliyoruz. Ama diğer yandan vatandaşlarımızın yaşadığı travmayı hafifletmek adına sizlere de büyük görevler düşüyor.