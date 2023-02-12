Hangi ülkeler Türkiye’deki deprem sonrası depremzede yakınlarına Schengen vize başvurusu kolaylığı sağlıyor?

BELÇİKA

Belçika Göç ve İltica Bakanı Nicole de Moor, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Birçok Belçikalının, Türkiye ve Suriye'deki depremden etkilenen aileleri var ve akrabalarını evlerinde ağırlamak istiyorlar. Bölgeden yapılan vize başvurularının daha hızlı işleme koyulması talimatı verildi." ifadelerini kullandı.

De Moor'un, ofisinden yapılan yazılı açıklamada da şu ifadelerine yer verildi:

"Yıkıcı depremin görüntülerini herkes gördü. Birçok Belçikalının etkilenen bölgelerde ailesi var ve akrabalarına yardım etmek istiyor. Aile üyelerini evlerinde nasıl ağırlayabileceklerini araştırıyorlar. Bu nedenle Göçmen Bürosuna, etkilenen bölgelerden gelen insanlar için vize başvurularını daha hızlı işleme koyması talimatını verdim. Bu şekilde ailelere yardımcı oluyoruz."