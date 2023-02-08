Türkiye'deki yüzyılın felaketi Alman basınında! Bild gazetesinden çarpıcı analiz
10 ili vuran 7,7 ve 7,6'lık depremde üçüncü güne girdik. Dünya basını yüzyılın felaketini yakından takip ediyor. Alman Bild gazetesi, Türkiye'nin başına gelen deprem felaketinin kendi ülkelerinde olması halinde yaşanabilecekleri analiz etti.
Türkiye ile Suriye'de büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, son yıllarda meydana gelen en ölümcül depremlerden… Tarihin en büyük felaketlerinden birini yaşayan Türkiye, enkaz altında kalanlar için tek yürek çalışmaya devam ediyor. Şiddetli depremler nedeniyle birçok ülke harekete geçmişken tüm dünya bu şokla sarsılıyor.
Uluslararası basında adeta tek gündem haline gelen Kahramanmaraş depremi ile ilgili sayısız analiz ise peşi sıra geliyor.
"YA ALMANYA'DA OLSAYDI?"
Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremle ilgili Alman basınında da dikkat çeken bir analiz yayınlandı. Alman Bild gazetesi, Kahramanmaraş depremini incelediği yazısında "Bu deprem Almanya'da olsa ne olurdu?" sorusunu ele aldı.
"TÜM ÜLKE SARSILIRDI"
Haberde, Türkiye'deki depremler Almanya haritası üzerine yerleştirildi. Kahramanmaraş depremi değerlendirmesini "Burada olsaydı bütün Almanya sarsılırdı" ifadeleriyle veren Bild, "Ya deprem Almanya'da olsaydı? Türkiye ve Suriye'de yaşanan depremin alanı o kadar büyük ki neredeyse tüm Almanya sarsılırdı. Merkez üssü ülkemizin ortasında olsaydı, sadece en güney ve en kuzey sallanmazdı" ifadeleriyle depremin şiddetini vurguladı.
Art arda gelen depremleri Almanya'nın merkezine konumlandıran Bild, "Böyle bir durumda milyonlarca insan etkilenirdi" yorumunda bulundu.
Haberde, depremin Almanya'da olması halinde hangi bölgelerin etkileneceğine de değinildi. "Frankfurt, Stuttgart, Wiesbaden, Dortmund, Würzburg, Mannheim ve Hannover gibi şehirler en çok zarar gören ve ağır hasar alan bölgeler olurdu. Yalnızca bu büyükşehir bölgelerinde milyonlarca insan etkilenebilirdi." ifadelerinin kullanıldığı haber, depremin büyüklüğüne dikkat çekildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Türkiye 3 metre nereye kaydı? 7.7'lik Kahramanmaraş depremi sonrası Türkiye kaydı mı? Hangi yöne hareket etti?
- EKPSS tercih ne zaman 2023? EKPSS tercih sonuçları AÇIKLANDI mı, atamalar ne zaman? ENGELLİ PERSONEL ALIMI ÖSYM!
- Hangi illerde okullar 2 hafta tatil edildi? 13-20 Şubat okullar açılacak mı? Deprem sonrası eğitime ne kadar ara verildi? Kayseri, Diyarbakır, Malatya...
- Türkiye'ye deprem yardımı yapan ülkeler | 2023 Kahramanmaraş depreminde hangi ülke ne kadar yardım gönderdi?
- Deprem hasar tespit başvurusu nasıl yapılır? Bina hasar tespiti nereye başvurulur? Depremde hasar gören evler için...
- Deprem Bölgesi GÖNÜLLÜ OLMA FORMU | Kızılay, AFAD, AHBAP, AKUT gönüllüsü nasıl olunur? 2023 başvuru şartları neler?
- DASK POLİÇE GÖRÜNTÜLEME | DASK neyi kapsar? Deprem sigortası nasıl yapılır, ne işe yarar? Zorunlu deprem sigortası detaylar...
- YKS 2023 ne zaman? YKS sınavı ERTELENDİ mi, ertelenecek mi? ÖSYM Üniversite sınav ve başvuru tarihleri...
- Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Müge Anlı bugün var mı, yok mu? 8 Şubat ATV yayın akışı...
- Okul tatil olan iller! Hangi illerde okullar 2 hafta tatil olacak? 2 hafta tatil olan iller hangileri? Süre uzatıldı...
- Van deprem son dakika 2023! 7 Şubat Van ve Kayseri'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...
- İL İL VEFAT SAYILARI AÇIKLANDI! Kahramanmaraş, Malatya, Hatay vefat edenlerin isimleri açıklandı mı? İşte deprem bölgesinde son durum