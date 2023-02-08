Türkiye’deki yüzyılın felaketi Alman basınında! Bild gazetesinden çarpıcı analiz

"TÜM ÜLKE SARSILIRDI"

Haberde, Türkiye'deki depremler Almanya haritası üzerine yerleştirildi. Kahramanmaraş depremi değerlendirmesini "Burada olsaydı bütün Almanya sarsılırdı" ifadeleriyle veren Bild, "Ya deprem Almanya'da olsaydı? Türkiye ve Suriye'de yaşanan depremin alanı o kadar büyük ki neredeyse tüm Almanya sarsılırdı. Merkez üssü ülkemizin ortasında olsaydı, sadece en güney ve en kuzey sallanmazdı" ifadeleriyle depremin şiddetini vurguladı.

Art arda gelen depremleri Almanya'nın merkezine konumlandıran Bild, "Böyle bir durumda milyonlarca insan etkilenirdi" yorumunda bulundu.

Haberde, depremin Almanya'da olması halinde hangi bölgelerin etkileneceğine de değinildi. "Frankfurt, Stuttgart, Wiesbaden, Dortmund, Würzburg, Mannheim ve Hannover gibi şehirler en çok zarar gören ve ağır hasar alan bölgeler olurdu. Yalnızca bu büyükşehir bölgelerinde milyonlarca insan etkilenebilirdi." ifadelerinin kullanıldığı haber, depremin büyüklüğüne dikkat çekildi.