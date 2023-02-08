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Türkiye'deki yüzyılın felaketi Alman basınında! Bild gazetesinden çarpıcı analiz

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.02.2023 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023
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Türkiye’deki yüzyılın felaketi Alman basınında! Bild gazetesinden çarpıcı analiz

10 ili vuran 7,7 ve 7,6'lık depremde üçüncü güne girdik. Dünya basını yüzyılın felaketini yakından takip ediyor. Alman Bild gazetesi, Türkiye'nin başına gelen deprem felaketinin kendi ülkelerinde olması halinde yaşanabilecekleri analiz etti.

Türkiye ile Suriye'de büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, son yıllarda meydana gelen en ölümcül depremlerden… Tarihin en büyük felaketlerinden birini yaşayan Türkiye, enkaz altında kalanlar için tek yürek çalışmaya devam ediyor. Şiddetli depremler nedeniyle birçok ülke harekete geçmişken tüm dünya bu şokla sarsılıyor.

Uluslararası basında adeta tek gündem haline gelen Kahramanmaraş depremi ile ilgili sayısız analiz ise peşi sıra geliyor.

"YA ALMANYA'DA OLSAYDI?"
Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremle ilgili Alman basınında da dikkat çeken bir analiz yayınlandı. Alman Bild gazetesi, Kahramanmaraş depremini incelediği yazısında "Bu deprem Almanya'da olsa ne olurdu?" sorusunu ele aldı.

"TÜM ÜLKE SARSILIRDI"
Haberde, Türkiye'deki depremler Almanya haritası üzerine yerleştirildi. Kahramanmaraş depremi değerlendirmesini "Burada olsaydı bütün Almanya sarsılırdı" ifadeleriyle veren Bild, "Ya deprem Almanya'da olsaydı? Türkiye ve Suriye'de yaşanan depremin alanı o kadar büyük ki neredeyse tüm Almanya sarsılırdı. Merkez üssü ülkemizin ortasında olsaydı, sadece en güney ve en kuzey sallanmazdı" ifadeleriyle depremin şiddetini vurguladı.

Art arda gelen depremleri Almanya'nın merkezine konumlandıran Bild, "Böyle bir durumda milyonlarca insan etkilenirdi" yorumunda bulundu.

Haberde, depremin Almanya'da olması halinde hangi bölgelerin etkileneceğine de değinildi. "Frankfurt, Stuttgart, Wiesbaden, Dortmund, Würzburg, Mannheim ve Hannover gibi şehirler en çok zarar gören ve ağır hasar alan bölgeler olurdu. Yalnızca bu büyükşehir bölgelerinde milyonlarca insan etkilenebilirdi." ifadelerinin kullanıldığı haber, depremin büyüklüğüne dikkat çekildi.

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