07 Şubat 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Dünya basını Kahramanmaraş depremi için "Asrın felaketi" dedi! İşte o manşetler

Dünya basını Kahramanmaraş depremi için "Asrın felaketi" dedi! İşte o manşetler

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem dünya basınında da gündem oldu. Birçok ülke Türkiye'ye destek gönderirken, binlerce can kaybının yaşadığı depremin yankıları sürüyor. İngiliz, Fransız, Yunan, İsveç ve ABD merkezli gazeteler Türkiye'nin yasını "Asrın felaketi" olarak duyurdu. Enkaz altından çıkartılan vatandaşlar için ise "Dehşetin ortasında bir umu" ifadeleri kullanıldı.

Giriş Tarihi: 07.02.2023 10:59 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023 11:03
  • 1
  • 17
Dünya basını Kahramanmaraş depremi için Asrın felaketi dedi! İşte o manşetler

Kahramanmaraş'ta dün 9 saat arayla meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem 10 ilde şu ana kadar binlerce can kaybı meydana geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 17
Dünya basını Kahramanmaraş depremi için Asrın felaketi dedi! İşte o manşetler

Her iki ülkede de arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, depremler dünya manşetlerine taşındı. Gazeteler, kurtarma ekiplerinin fedakar çabalarına dair fotoğrafları manşetlerine taşırken, "yüzyılın en güçlü depremi" değerlendirmesinde bulundu.

  • 3
  • 17
Dünya basını Kahramanmaraş depremi için Asrın felaketi dedi! İşte o manşetler

İngiliz The Guardian gazetesi, Türkiye'yi ve Suriye'yi vuran depremleri manşetinden "Felaket' - Türkiye ve Suriye'yi vuran depremde binlerce kişi öldü" başlığıyla verdi. Manşet fotoğrafı olarak, Diyarbakır'da enkaz altından kurtarılan küçük bir kız çocuğunun fotoğrafını kullandı. Küçük kızın 7,7 büyüklüğündeki depremden sonra enkaz altında kalan bilinmeyen sayıda insandan biri olduğu belirtildi.

  • 4
  • 17
Dünya basını Kahramanmaraş depremi için Asrın felaketi dedi! İşte o manşetler

The Times gazetesi de The Guardian ile aynı fotoğrafı "Dev deprem binlerce kişiyi uykusunda öldürür" başlığıyla kullandı.

  • 5
  • 17
Dünya basını Kahramanmaraş depremi için Asrın felaketi dedi! İşte o manşetler

ABD'li ekonomi ve finans gazetesi Financial Times, yıkılan bir binadan kurtarılan bir kişinin fotoğrafını kullanarak " Türkiye ve Suriye'yi sallayan 84 yılın en büyük depreminden sonra binlerce kişi öldü" manşetini attı.