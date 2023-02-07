Dünya basını Kahramanmaraş depremi için "Asrın felaketi" dedi! İşte o manşetler

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem dünya basınında da gündem oldu. Birçok ülke Türkiye'ye destek gönderirken, binlerce can kaybının yaşadığı depremin yankıları sürüyor. İngiliz, Fransız, Yunan, İsveç ve ABD merkezli gazeteler Türkiye'nin yasını "Asrın felaketi" olarak duyurdu. Enkaz altından çıkartılan vatandaşlar için ise "Dehşetin ortasında bir umu" ifadeleri kullanıldı.