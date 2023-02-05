Rekabet Kurumu’ndan Google’ın savunmasını alacak! 6 ay sürecek 5. soruşturma yolda

Rekabet Kurumu, 2018 yılından başlayarak bugüne kadar Google hakkında açtığı 4 soruşturmayı tamamlarken, şimdi ise 5'inci soruşturmayı açtı. 6 aylık bir soruşturma süreci yürütecek olan Rekabet Kurumu ardından Google'ın savunmasını alacak. Küçük ve rta ölçekli işletmelerden (KOBİ) çok sayıda şikâyet alan Google'ın internet üzerinden bir ürün almak için arama motoruna ürün adını giren vatandaşları mecburi yönlendirmeye tabii tutup tutmadığı soruşturulacak.

Bilindiği üzere kullanıcılar Google üzerinden yaptıkları arama sonuçları ile internet sitelerine erişiyorlar. Google ise arananlar sıralamasında ilk 3-4 sırayı kendisine reklam veren firmalara ayırırken, bunun altına ise arama sonucuna göre diğer arama sonuçlarını (organik sonuçlar) sıralıyordu.