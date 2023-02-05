Rekabet Kurumu'ndan Google'ın savunmasını alacak! 6 ay sürecek 5. soruşturma yolda
Rekabet Kurumu'nun 2018'den başlayarak Google hakkında başlattığı 4 soruşturma tamamlandı. 5. soruşturmayı da açacak olan Rekabet Kurumu, Google'ın savunmasını alacak. ABD Adalet Bakanlığı da 8 eyaletin başsavcısı ile dijital reklamcılık sektöründeki hakimiyetinin rekabete zarar verdiği iddiasıyla Google’a dava açmıştı.
Rekabet Kurumu, 2018 yılından başlayarak bugüne kadar Google hakkında açtığı 4 soruşturmayı tamamlarken, şimdi ise 5'inci soruşturmayı açtı. 6 aylık bir soruşturma süreci yürütecek olan Rekabet Kurumu ardından Google'ın savunmasını alacak. Küçük ve rta ölçekli işletmelerden (KOBİ) çok sayıda şikâyet alan Google'ın internet üzerinden bir ürün almak için arama motoruna ürün adını giren vatandaşları mecburi yönlendirmeye tabii tutup tutmadığı soruşturulacak.
Bilindiği üzere kullanıcılar Google üzerinden yaptıkları arama sonuçları ile internet sitelerine erişiyorlar. Google ise arananlar sıralamasında ilk 3-4 sırayı kendisine reklam veren firmalara ayırırken, bunun altına ise arama sonucuna göre diğer arama sonuçlarını (organik sonuçlar) sıralıyordu.
KOBİ'YE YER YOK
Ancak şimdilerde Google'ın arama hizmetini kullanıcılara sunarken, arama sonuçlarını gösterdiği bölümden önce, çoğunlukla sayfanın üst kısmında, "görseller, videolar, kullanıcılar bunları da sordu, doğrudan cevaplar, çeviri kutucuğu" gibi özelliklere de yer vererek organik sonuçları tamamen görünmez kıldığına ilişkin şikâyetler alındı.
Bu durum KOBİ'lerin internet siparişlerine sekte vururken çok sayıda küçük ve orta büyüklükteki işletme Google'ı Rekabet Kurumu'na şikayet etti. Kurum ise bunun üzerine soruşturma başlattı.
4 SORUŞTURMA AÇILDI YÜKSEK CEZALAR KESİLDİ
Kurumun yaklaşık 6 ay sürmesi beklenen soruşturma neticesinde Google'ın savunmasını aldıktan sonra dosya hakkında karar vermesi beklenirken, yeni soruşturmada Google'ın internet üzerinden bir ürün almak için arama motoruna ürün adını giren vatandaşları mecburi yönlendirmeye tabii tutup tutmadığı da araştırılacak.
Önceki yıllarda Google'a açtığı 4 soruşturma ile arama motoruna en fazla soruşturma başlatan kurum unvanını elinde bulunduran Rekabet Kurumu, soruşturmalar neticesinde önemli derecede idari para cezaları da kesti.
ABD ADALET BAKANLIĞI ÖNCÜLÜĞÜNDE DEV HAMLE
Geçen yıllarda Avrupa Birliği, Google'a adeta savaş açıp on milyarlarca euroluk ceza keserken, Türkiye'de de bu hafta içinde Rekabet Kurulu Google hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.
Uluslararası kamuoyunun gündemine bomba gibi düşen son dava süreci ise ABD'de yaşandı. ABD Adalet Bakanlığı, 8 eyaletin başsavcısı ile dijital reklamcılık sektöründeki hakimiyetinin rekabete zarar verdiği iddiasıyla Google'a dava açtı.
GEÇEN YIL AB 4 MİLYAR 125 MİLYON EURO CEZA KESTİ
Geçen yılın son aylarında Avrupa Komisyonu, Google'a yönelik tekelini sağlamlaştırma iddialarından suçlu bulmuş ve Google'a 4 milyar 125 milyon euroluk para cezası kesmişti.
Avrupa Adalet Divanı'na giden kararda, "AB Genel Mahkemesi, Google'ın arama motorunun hakim durumunu sağlamlaştırmak için Android mobil cihaz üreticilerine ve mobil ağ operatörlerine yasa dışı kısıtlamalar getirdiği yönündeki Komisyon kararını büyük ölçüde onaylamaktadır" denilmişti.
Avrupa Birliği, 2016'da da Google'ı Android işletim sistemiyle piyasayı domine etmekle suçlamıştı. Google, arama motoruyla kendi "alışveriş" hizmetlerine avantaj sağladığı ve hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 2017 yılında da AB Komisyonu tarafından 2,4 milyar euroluk para cezasına çarptırılmıştı.
AB, Google'a, 2019 yılında ise "reklam hizmeti" AdSense'de piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 1,49 milyar euro para cezası uygulamıştı. AB, Google'a 2017-2019 yılları arasındaki dosyalarda toplam 8 milyar euronun üzerinde ceza kesmiş oldu.
TÜRKİYE'DE REKABET KURULU SORUŞTURMA BAŞLATTI
Bu hafta Rekabet Kurulu, Google hakkında pazardaki hakim durumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle soruşturma başlattı.
Kurumdan yapılan açıklamada, "Alphabet Inc., Google LLC, Google International LLC, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Limited Şirketi'nden oluşan ekonomik bütünlüğün; genel arama hizmetleri pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanmak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 6'ncı maddesini ihlal edip, etmediğinin tespiti için ön araştırma başlatıldı. Ön araştırma, yapılan incelemenin ardından Rekabet Kurulu'nca karara bağlandı. Elde edilen bilgi, belge ve tespitleri 12 Ocak'taki toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak, söz konusu şirketler hakkında soruşturma açılmasına karar verdi" denildi.
Google'dan bu konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.
ABD'DEN GOOGLE'A ANTİTRÖST DAVASI
ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Kaliforniya, Colorado, Connecticut, New Jersey, New York, Rhode Island, Tennessee ve Virginia eyaletlerinin başsavcılarıyla Google'a Virginia Doğu Bölgesi Bölge Mahkemesinde antitröst davası açıldığı bildirildi.
Şirketin çok sayıda dijital reklam teknolojisi ürününü tekeline aldığı belirtilen açıklamada, Google'ın sektördeki hakimiyetine yönelik her türlü tehdidi ortadan kaldırmak veya ciddi şekilde azaltmak için rekabete aykırı, dışlayıcı ve yasa dışı yöntemler kullandığı iddia edildi.
Açıklamada, Adalet Bakanlığı ve eyalet başsavcılarının dijital reklam pazarında rekabeti yeniden tesis etmeyi amaçladıkları kaydedildi.
Son 15 yılda Google'ın, satın almalar yoluyla reklam teknolojisi rakiplerini etkisiz hale getirdiği veya ortadan kaldırdığı ifade edilen açıklamada, şirketin daha fazla yayıncıyı ve reklamcıyı ürünlerini kullanmaya zorlamak için dijital reklam pazarlarındaki hakimiyetini kullandığı ve rakip ürünlerin kullanılmasını engellediği aktarıldı.
Açıklamada, bu sayede Google'ın sektördeki hakimiyetini pekiştirdiği belirtilerek şirketin rekabete aykırı davranışının içeriğine de yer verildi.
ABD Adalet Bakanlığı, 2020'de de arama ve arama reklamcılığını tekelleştirdiği için Google'a antitröst davası açmıştı.
CİNSEL TACİZCİ MÜDÜRÜ KOVMAMIŞLAR
Google'a davalar sadece ekonomik, tekel ve antitröst olarak gelmiyor… Geçen hafta, 48 yaşındaki Google yöneticisi Ryan Olohan, şirketin üst düzey yöneticilerinden biri olan Tiffany Miller'ın, Aralık 2019'da bir restoranda, kendisini elle taciz ettiğini ve romantik yönden ilgi gösterdiğini ama kendisi karşılık vermediği için işten atıldığını söyleyerek dava açtı.
İddiaya göre, Google'ın programatik reklamcılık departmanının yöneticisi Miller, Olohan'ın karın kaslarını okşadı, fiziğine iltifat etti ve mahkeme belgelerine göre kendi evliliğinin sıkıcı olduğunu söyledi. Miller'ın genç kadını şikayet etmesine rağmen kendisinin kovulduğunu söylediği davada süreç devam ediyor.
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