Avusturya’da çığ altında kalan 5 kişi öldü!

Avusturya Tirol polisinden yapılan açıklamada, ülkenin batısında yer alan Langenfeld im Ötztal, Kaunerberg, Debanttal, St. Anton am Arlberg bölgelerinde bulunan kayak merkezlerinde 5 kişinin çığ altında kalarak öldüğü bildirildi.

Açıklamada, ölenlerin 29, 33 ve 34 yaşlarındaki 3 sporcu ile 59 yaşında bir şoför ve 62 yaşında bir turist olduğu belirtildi.