Avusturya'da çığ altında kalan 5 kişi öldü!
Avusturya'nın Tirol eyaletindeki çok sayıda kayak merkezinde art arda çığ düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Bölgede cuma gününden itibaren toplam 8 kişi çığda hayatını kaybetti.
Avusturya Tirol polisinden yapılan açıklamada, ülkenin batısında yer alan Langenfeld im Ötztal, Kaunerberg, Debanttal, St. Anton am Arlberg bölgelerinde bulunan kayak merkezlerinde 5 kişinin çığ altında kalarak öldüğü bildirildi.
Açıklamada, ölenlerin 29, 33 ve 34 yaşlarındaki 3 sporcu ile 59 yaşında bir şoför ve 62 yaşında bir turist olduğu belirtildi.
Ülkenin batısında yer alan Tirol ve Vorarlberg eyaletlerinde yoğun kar yağışı ve art arda yaşanan çığ felaketleri hayatı olumsuz etkiliyor.
Öte yandan dün bölgede 30 noktaya çığ düşmesi nedeniyle tehlike uyarısının en üst seviyeye çıkarıldığı kaydedildi.
Bölgede cuma gününden itibaren toplam 8 kişi çığda hayatını kaybetti.
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