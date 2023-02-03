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ABD'den Çin'e 'casus balon' resti: Pekin ziyareti iptal edildi

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 03.02.2023 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023
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ABD’den Çin’e ’casus balon’ resti: Pekin ziyareti iptal edildi

Çin'e ait olduğu öne sürülen bir balon, ABD semalarında tespit edildi. İstihbarat balonu olduğu öne sürülen cismin, ABD'nin kıtalararası 150 balistik füzesine ev sahipliği yapan bölgeye yakın bir konumda olması iki ülke arasındaki ipleri bir hayli gerdi. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Çin'e ait "casus balon"un ABD hava sahasında tespit edilmesinin ardından gelecek hafta yapacağı Pekin ziyaretini erteledi. Peki Çin konu hakkında ne dedi? ABD basını yaşananları nasıl gördü? İşte detaylar...

ABD'nin kuzey batısında yer alan Montana eyaletinde uçakların seyahat ettiği mesafenin de üzerinde ilginç bir cisim tespit edildi. Objenin Çin'e ait bir istihbarat toplama balonu olduğu belirlendi. ABD ordusu, enkaza yol açabileceği gerekçesiyle balona fiili bir müdahalede bulunmadı. Beyaz Saray, yaşananlar sonrasında Çin'i uyardı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Çin'e ait bir yüksek irtifalı istihbarat balonunun ABD üzerinde uçuş yaptığını ve Amerikan ordusunun balonu takip ettiğini açıkladı.

Çin'in söz konusu eylemi 'istihbarat toplamak' adına yapmış olabileceği, telefon sinyallerinin ana hedef olduğu iddia edildi. Öte yandan balonun ABD'nin stratejik bombardıman üslerine ev sahipliği yapan Montana'da görülmesi de dikkat çekti.

ÇİN'DEN İLK AÇIKLAMA

İki ülke arasında büyük krize yol açan gelişme sonrası, Çin'in Washington Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı öğrenildi. Çin Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili "Konuyla ilgili haberleri takip ediyoruz. Tüm bilgileri toplamaya ve olayı doğrulamaya çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

ÇİN'E ZİYARET İPTAL EDİLDİ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin'e ait "casus balon"un ABD hava sahasında tespit edilmesinin ardından gelecek hafta yapacağı Pekin ziyaretini erteledi.

YAŞANANLAR SONRASI BIDEN YÖNETİMİ HEDEFTE: "ÇİN'E KARŞI YETERİNCE SERT DEĞİL"

ABD basını ise yaşananlar üzerinden ABD Başkanı Joe Biden ve yönetimini hedef aldı. Şu ana kadar sert bir karar alınmamasını eleştiren The Washington Post gazetesi, "Biden yönetiminin olayı ne kadar ciddiye aldığının ve Çin'e karşı yumuşak görünmekten kaçınmak istediğinin dramatik bir göstergesi" ifaderlerini kullandı.

Biden'ın göreve geldiği günden bu yana Çin'e karşı yeterince 'sert' olmadığının vurgulandığı haberde, "ABD'li yetkililer kısa bir süre balonu düşürmeyi düşündüler, ancak yerdeki insanlara enkaz düşme tehdidi nedeniyle bundan vazgeçtiler." ifadelerine yer verildi.

Uzmanlar yaşananların iki ülke arasındaki 'kasvetli havayı' körüklediğini ve ziyaretin iptal edilmesinin yanlış olduğunu dile getirdi.

TRUMP DÖNEMİNDE BAŞLAYAN 'SOĞUK SAVAŞ' YENİDEN GÜNDEMDE

Bilindiği üzere, ABD eski Başkanı Donald Trump döneminde Çin ile yeni bir soğuk savaş dönemine girilimişti. Ticaret savaşlarıyla başlayan yeni süreçte, Biden döneminde bir yumuşama yaşanmıştı.

"Çin'in iddiasına göre balonun ABD hava sahasına girme şekli"

Blinken'ın ziyareyi, Biden yönetiminin Çin'e yapacağı ilk ziyaret olduğu gibi aynı zamanda bir ABD Dışişleri Bakanı'nın da son 6 yılda bu ülkeye gerçekleştirdiği ilk ziyaret olacaktı.

Uzmanlara göre; Pekin, Beyaz Saray için 11 yıldır birinci tehdit. Çin'in birinci tehdit olarak görülmesi bu hadiseye verilen tepkilerle de ölçülebiliyor.

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