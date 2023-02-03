ABD’den Çin’e ’casus balon’ resti: Pekin ziyareti iptal edildi

"Çin'in iddiasına göre balonun ABD hava sahasına girme şekli"

Blinken'ın ziyareyi, Biden yönetiminin Çin'e yapacağı ilk ziyaret olduğu gibi aynı zamanda bir ABD Dışişleri Bakanı'nın da son 6 yılda bu ülkeye gerçekleştirdiği ilk ziyaret olacaktı.

Uzmanlara göre; Pekin, Beyaz Saray için 11 yıldır birinci tehdit. Çin'in birinci tehdit olarak görülmesi bu hadiseye verilen tepkilerle de ölçülebiliyor.