Almanya Başbakanı Olaf Scholz’tan flaş Putin açıklaması!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Batı'nın verdiği silahların sadece Ukrayna topraklarında kullanılacağı ve Rusya'nın bunlarla kendi topraklarında saldırıya uğramayacağına ilişkin mutabakatın olup olmadığı sorusuna ilişkin de Scholz, "Bu konuda uzlaşma var." ifadesini kullandı.

Scholz, Ukrayna'nın 2024'te Avrupa Birliği'ne (AB) üye olmak istemesinin gerçekçi olup olmadığı konusunda da "Her aday ülkenin AB üyesi olması için gerekli kriterleri yerine getirmesi gerekiyor. Burada hukukun üstünlüğü, demokrasi, insan haklarına saygı ve yolsuzlukla mücadele konuları var." şeklinde konuştu.