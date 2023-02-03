Akaryakıt fiyatlarını vuracak gelişme! Dünya genelinde sürücüleri etkileyecek! AB’den Rusya için yeni adım...

İKİ FARKLI FİYAT KARARI

Bu çerçevede, AB ve G7 ülkeleri Rusya'ya yüksek değerli ve düşük değerli rafineri ürünleri olmak üzere iki farklı tavan fiyat uygulayacak.

Batı ülkeleri, Rus dizeline ve gaz yağına varil başına 100 dolar, daha ucuz sıvı yakıt ve açık renkli petrol ürünlerine de varil başına 45 dolar tavan fiyat getirecek.

AB şirketleri, Rusya'dan üçüncü ülkelere rafineri petrol ürünleri ihracatına ancak söz konusu ürünün belirlenecek tavan fiyatın altında satılması halinde taşımacılık, sigorta ve finansman gibi hizmetleri sunabilecek.