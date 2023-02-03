Akaryakıt fiyatlarını vuracak gelişme! Dünya genelinde sürücüleri etkileyecek! AB'den Rusya için yeni adım...
Rusya ile Ukrayna savaşı sürerken AB ülkeleri tarafından dünya akaryakıt piyasalarını etkileyecek bir karar alındı. Buna göre bu ülkeler Rus rafineri petrol ürünlerinden dizelin variline 100 dolar, sıvı yakıtın variline de 45 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaştı. İşte detaylar...
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Rus rafineri petrol ürünlerinden dizelin variline 100 dolar, sıvı yakıtın variline de 45 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaştı.
AB dönem başkanı İsveç'in resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Rus rafineri petrol ürünlerine yönelik ambargosu 5 Şubat'ta yürürlüğe girecek AB ülkelerinin bu ürünlerin fiyatını sınırlamakta uzlaşı sağladığı belirtildi.
TAVAN FİYAT UYGULAMASI BAŞLIYOR
Paylaşımda, "AB ülkelerinin büyükelçileri, Rus petrol ürünlerine tavan fiyatı onayladılar." ifadesi kullanıldı.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Twitter hesabından,"G7 ile Rus petrol ürünlerine tavan fiyat koyarak Rusya'nın gelirini azaltırken istikrarlı küresel enerji piyasalarını güvence altına alıyoruz." paylaşımında bulundu.
AB PETROL ÜRÜNLERİ İTHALAT YASAĞI
AB ülkelerinin geçen yıl haziran ayında kabul ettiği Rusya'dan deniz yoluyla taşınan rafineri petrol ürünleri ithalat yasağını da içeren 6'ncı yaptırım paketi, 8 aylık geçiş sürecinin sona ermesiyle 5 Şubat pazar günü uygulamaya girecek.
Bu tarihten itibaren AB ülkeleri Rusya'dan dizel ve sıvı yakıt (fuel-oil) gibi çeşitli rafineri petrol ürünlerini satın almayacak. AB ve G7, Rusya'nın üçüncü ülkelere yapacağı rafineri petrol ürünleri ihracatına da sınırlamalar getirecek.
İKİ FARKLI FİYAT KARARI
Bu çerçevede, AB ve G7 ülkeleri Rusya'ya yüksek değerli ve düşük değerli rafineri ürünleri olmak üzere iki farklı tavan fiyat uygulayacak.
Batı ülkeleri, Rus dizeline ve gaz yağına varil başına 100 dolar, daha ucuz sıvı yakıt ve açık renkli petrol ürünlerine de varil başına 45 dolar tavan fiyat getirecek.
AB şirketleri, Rusya'dan üçüncü ülkelere rafineri petrol ürünleri ihracatına ancak söz konusu ürünün belirlenecek tavan fiyatın altında satılması halinde taşımacılık, sigorta ve finansman gibi hizmetleri sunabilecek.
NE OLMUŞTU?
AB ülkelerinin Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole yönelik ithalat yasağı ve varil başına 60 dolar tavan fiyat kararlarının uygulanmasına 5 Aralık'ta başlanmıştı.
Bu kapsamda, Rus petrolünün üçüncü ülkelere belirlenen fiyattan daha yüksek bir seviyede satılması durumunda, G7 ve AB ülkelerindeki şirketler bu petrole nakliye, sigorta ve aracılık gibi çeşitli hizmetleri sunamıyor. Bu hizmetlerin sağlanabilmesi için Rus petrolünün tavan fiyatın altında işlem görmesi gerekiyor.
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